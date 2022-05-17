كريم عبدالعزيز يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: أيقونة الفن المصري والعربي

حرص الفنان كريم عبد العزيز، على تهنئة الفنان عادل إمام، بعيد ميلاده الثاني والثمانين، إذ إنه من مواليد 17 مايو عام 1940، إذ كتب عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: «كل سنة وأنت طيب يا أستاذ».

كريم عبد العزيز يوجه رسالة إلى الزعيم

وكتب كريم عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «عيد ميلاد سعيد الزعيم النجم عادل إمام.. أطال الله في عمره وأمده بالصحه والعافية»، واصفًا إياه بقوله: «أيقونة الفن المصري والعربي».

كريم عبد العزيز يُشارك بـ«كيرة والجن» في موسم أفلام عيد الأضحى

يذكر أنّ الفنان كريم عبد العزيز، يواصل تصوير المشاهد الأخيرة من فيلم «كيرة والجن»، تمهيدًا لطرحه في موسم أفلام عيد الأضحى المُبارك، إذ أنه من المُقرر إتاحته للجمهور اعتبارًا من مطلع شهر يوليو المُقبل، ويُشارك في بطولة الفيلم أيضا كلّ من أحمد عز، وهند صبري، وأحمد مالك، سيد رجب، أسماء أبواليزيد، والعمل من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

عادل إمام يتغيب عن الأضواء منذ عامين تقريبًا

كان الفنان عادل إمام، قد تغيب عن الأضواء منذ عامين تقريبًا، بعد مسلسل «فلانتينو» الذي عُرض في موسم دراما رمضان لعام 2020، الذي شارك فيه كل من داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، وعلاء عمرو، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.