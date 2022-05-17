تراجع إيرادات فيلم «واحد تاني» لـ أحمد حلمي.. والسقا في المرتبة الثانية

حقق الفنان أحمد حلمي إيرادات وصلت إلى 716 ألف جنيه أمس الأثنين بدور العرض، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، وهو يعتبر أقل رقم في الإيرادات اليومية منذ طرح الفيلم بموسم عيد الفطر المبارك .

أبطال فيلم واحد تاني

استطاع المخرج محمد شاكر خضير أن يجمع عددا من النجوم في عمل فني واحد منهم، روبي، نسرين أمين، عمرو عبدالجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبو، وإنتاج شركات سينرجي فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمي إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

«العنكبوت» في المرتبة الثانية من إيرادات أفلام العيد

366 ألف جنيه، هو ما حققه فيلم «العنكبوت» للفنان أحمد السقا، ويشاركه البطولة الفنانة منى زكي، واحتل المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة بدور العرض بموسم عيد الفطر المبارك .

فيلم زومبي يحتل المرتبة الثالثة

177 ألف جنيه ماحققه فيلم زومبي بطولة على ربيع، وقد احتل المرتبة الأخيرة بين الأفلام الأخرى المنافسة، والعمل من بطولة علي ربيع وحمدي الميرغني وهاجر أحمد وكريم عفيفي وويزو ومحمد محمود وإخراج عمرو صلاح.