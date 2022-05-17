أحمد حلمي عن إيرادات «واحد تاني»: اتفاجئت بيها.. ونفسي اشتغل فيلمين و3 في السنة

أكد الفنان أحمد حلمي أنه لم يتوقع أن يحقق فيلم «واحد تاني» الإيرادات التي حققها، مضيفًا خلال مداخلة هاتفية مع راديو انيرجي: «أنا مبتوقعش حاجة قبل الفيلم ينزل ومببقاش متوقع حاجة، وبقول يا رب وابتدي أسمع زي أي حد عملنا إيه، والفيلم عمل إيه».

حلمي: مكنتش متوقع الإيرادات

أكد حلمي أنه لم يتوقع أن يحقق الفيلم هذه الإيرادات حيث تجاوز 30 مليون جنيه، قائلا: «بصراحة مكنتش متوقع الفيلم يحقق الرقم ده، ولما نزل آخر حفلتين في أخر يوم في رمضان، وكنت في الغالب منتظر اسمع رقم أقل من كده بكتير، ربعه مثلًا».

وعلق حلمي على عرض فيلم «واحد تاني» بعد غياب عن السينما 3 سنوات، «ده بيبقى أحيانًا حلو وأحيانًا مش حلو، وببقى مش حلو لأنه بيبقى نفسي يبقى عندي إنتاج أكتر من كده، على الأقل كل سنة فيلم، وبيبقى حلو أحيانًا لأن بتبقى واحش الناس بس، وأنا لو بتسألني أيهم أفضل أحب أشتغل فيلمين أو تلاتة في السنة».

الفنان: الحاجة اللي بتاخد وقتها بتطلع مظبوطة

وكشف حلمي عن أسباب ابتعاده عن الشاشة لـ3 سنوات، من ضمن الأسباب عدم وجود أعمال مناسبة له، «في الغالب الحاجة الحلوة لازم بتاخد وقت ولو شبهناها بأي حاجة دايمًا الحاجة اللي تاخد وقتها بتطلع مظبوطة».

وحقق فيلم «واحد تاني» للنجم أحمد حلمي إيرادات بلغت 41 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض، والفيلم من بطولة أحمد حلمي وروبي وسيد رجب وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين ونور إيهاب.