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عاجل.. باكستان تقصف موقعين في أفغانستان ردا على مقتل 7 من جنودها

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محمد عزالدين
01:02 م | السبت 16 أبريل 2022
الجيش الباكستاني

الجيش الباكستاني

قصفت القوات المسلحة الباكستانية مواقع في «خوست» و«كونار» بأفغانستان ردا على مقتل 7 من جنودها في كمين، حسبما أفادت فضائية «العربية» الإخبارية في نبأ عاجل.

العلاقات السعودية الباكستانية

في سياق منفصل، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، دعم السعودية لباكستان في كل المجالات.

تعزيز العلاقات

كما بحث مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تعزيز العلاقات بين البلدين، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، حسبنا أفاد فضائية «العربية» الإخبارية في نبأ عاجل، منذ قليل.

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