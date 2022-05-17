3 مصابين وتفحم سيارة.. حادث تصادم مروع على طريق جمصة الدولي

أصيب 3 أشخاص في محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، في حادث مروع علي طريق «المنصورة - جمصة» الدولي، في حادث تصادم بين 3 سيارات نقل وربع نقل وملاكي، ما تسبب في اشتعال النيران بالسيارة الثانية، وتفحهما بالكامل.

إخماد الحريق ونقل المصابين للمستشفى

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق وإخمادة، وإعادة فتح الطريق أمام حركة السير، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى للعلاج.

كان مأمور مركز شرطة طلخا، قد تبلغ من إدارة شرطة النجدة، ما يفيد بورود بلاغ، عن وقوع حادث تصادم على طريق «المنصورة - جمصة» الدولي، أمام كوبري قرية ميت زنقر بنطاق مركز طلخا.

تفحم سيارة وإصابات

انتقل مأمور مركز طلخا وضباط المباحث، وقوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين تصادم سياراتين، إحداهما نقل والأخرى ملاكي، على طريق جمصة الدولي، واشتعال النيران بسيارة ثالثة ربع نقل نتيجة التصادم، ما أسفر عن وقوع إصابات.

وهرعت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة، وتمكنت من إخماد النيران، بحضور قوات الشرطة ورئاسة مركز ومدينة طلخا، وجرى نقل المصابين لمستشفى الطوارئ عن طريق سيارات الإسعاف.

تحرر محضر بالواقعة وإخطرت النياية العامة، وجاري العمل على نقل آثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى.