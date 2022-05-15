«جنايات المنصورة» تتنحى عن نظر قضية مقتل طالب على يد 3 متهمين

قررت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثانية، بمحافظة الدقهلية، اليوم، التنحي عن نظر قضية مقتل شاب في قرية كفر قنيش بمركز منية النصر محافظة الدقهلية، وإحالة القضية إلى المكتب الفني، وذلك بعد أن انتهت المحكمة من مناقشة الطبيب الشرعي في ‏تقريره وأسباب وفاة المجني عليه.‏

عقدت الجلسة برئاسة المستشار السعودي يوسف إسماعيل، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار ‏وسام ماهر، والمستشار عبدالله عبده منصورة، والمستشار السيد محمد عبده، وذلك في القضية رقم 159 ‏لسنة 2018 جنايات منية النصر والمقيدة برقم 1777 لسنة 2018 كلي شمال المنصورة.

مناقشة الطب الشرعي في القضية

وكانت المحكمة قد ناقشت الطبيب الشرعي خلال جلسة سابقة في التقرير حول وفاة المجني عليه، والأسلحة المستخدمة في ‏إصابته وأيا منها تسبب في وفاته، وقررت محكمة جنايات المنصورة بالدقهلية الاستماع إلى ‏مرافعة الدفاع والمدعي بالحق المدني، إلا أن المحكمة قررت التنحي عن نظر القضية.

وكان المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قرر إحالة كلا من «خالد ‏ص. ر» وشهرته «خالد ولعة»، 29 عاما، يعمل مكيانيكي، محبوس، وشقيقه «محمد» وشهرته «محمد ولعة»، ‏هارب، و«سامر م. ع»، 17 عاما، طالب، وجميعهم مقيمين في قرية كفر قنيش بمنية النصر، وذلك لأنهم في ‏‏12/10/2018 بدائرة مركز منية النصر محافظة الدقهلية، قتلوا عمدا المجني عليه خالد عبد اللطيف ‏حامد محمود، مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة ‏بيضاء «سكين - خنجر - مطواة».‏‏

استخدام أسلحة بيضاء في الواقعة

وجاء بأمر الإحالة، أنهم توجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا تواجده به، وما أن ظفروا به حتى باغته المتهم ‏الأول بضربة استقرت في مؤخرة رأسه، مستخدما في ذلك «سكين»، وحال محاولة المجني عليه الفرار قام ‏المتهم الثالث بعرقلته فسقط المجني عليه أرضا، فقام بالوقوف أعلى قدميه وذلك لشل مقاومته، مشهرا في ‏وجهه سلاح أبيض «مطواة»، وتمكن المتهمان الأول والثاني بتلك الطريقة القسرية من الجثم عليه وتوجيه عدة ضربات له استقرت في مختلف أنحاء جسده، مستخدمين سلاح أبيض «سكين- مطواة»، محدثين به ‏الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.