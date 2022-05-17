مصطفى جاد يطرح أغنية «كلام كبار»: مزيج من الهيب هوب والـ«EDM» (فيديو)

طرح الفنّان مصطفى جاد، أغنيته المُصوّرة الجديدة التي تحمل عنوان «كلام كبار» بالتعاون مع شركة «Universal Music MENA»، إذ طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يويتوب.

صناع أغنية كلام كبار لـ مصطفى جاد

أغنية كلام كبار، لـ مصطفى جاد تحمل طابع المقسوم الموسيقيّ المصريّ بخلطة حديثة تحمل مزيجاً من موسيقى الـEDM والهيب هوب، كتب كلماتها أحمد سرور ومُصطفى جاد لحّنها أيضاً، أمّا التوزيع والميكس لـMAZ، وتولى عمليّة الماسترينج Nick Burchal (Studio Audio Animals UK).

مصطفى جاد: الفرح حالة شعوريّة نحن نزرعها في نفوسنا والآخرين

ومن جهته، أعرب مُصطفى جاد عن سعادته الكبيرة بإطلاق «كلام كبار» التي يعتبرها مُختلفة من حيث الكلام والموضوع عن كلّ الأغنيات التي سبق وقدّمها، قائلًا في بيانٍ: «أردت من خلال هذه الأغنية أن أثبت أنّ ميزة العمل الجميل تكمن ببساطته، وأن أدعو الناس للفرح لأنّه حالة شعوريّة نحن نزرعها في نفوسنا وفي نفوس الآخرين».

أغنية «كلام كُبار» صُوّرت على طريقة الفيديو كليب بين عدّة مُحافظات في مصر تحت إدارة المُخرج عُمر زكي، في أوّل تعاون مع مُصطفى جاد، ضمن فكرة بسيطة وعفويّة تعكس أجواء الفرح والرقص.

كارمن سليمان تدعم زوجها مصطفى جاد بعد أغنية كلام كبار

ومن جهتها، حرصت الفنانة كارمن سليمان على دعم زوجها مصطفى جاد، والترويج لأغنيته الجديد كلام كبار، إذ نشرت صورة من كواليس الكليب، عبر خاصية الـ«ستوري» عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مُعلقة عليها بقولها: «أنت عارف أنا بحب الأغنية دي أد إيه».