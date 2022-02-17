مصطفى جاد يطلق اسم زوجته كارمن سليمان على شركته الإنتاجية الجديدة

طرح الفنان والمنتج مصطفى جاد، أغنية الفنانة كارمن سليمان الجديدة «خيرة»، التب تقدمها باللهجة الخليجية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب.

أغنية خيرة من كلمات عبد اللطيف آل الشيخ

تعد أغنية خيرة، باكورة إنتاجات شركة مصطفى جاد الجديدة سي أس ميوزيك، التى تعني باختصار اسم زوجته الفنانة كارمن سليمان باللغة الانجليزية.

الأغنية الجديدة من كلمات عبداللطيف آل الشيخ، وألحان عبدالقادر الأحمد وتوزيع محمد عصمت ووتريات احمد فرحات وبركشن ايهاب فاروق وساكسوف وسام خصاف وجيتار مصطفى اصلان.

كارمن سليمان تواصل مسرحية يا ما في الجراب

على جانب اخر، تواصل كارمن سليمان عملها فى مسرحية ياما فى الجراب ياحاوي هي من بطولة يحيي الفخرانى ومحمد الشرنوبي، وكارمن سليمان وإياد نصار وشريف دسوقي وعدد أخر من الفنانين ومن اخراج مجدى الهواري.

فحين انها كانت قد طرحت مؤخرا اغنية بحبك انت مع المغربي زهير وهى من كلمات محمد المغربى، ألحان مهدى مزين، توزيع بلال أفريكانو، إخرام أمير الروانى، وتم تصويرها فى مدينة تطوان بالمغرب.