مصطفى جاد يروج لأغنية الجديدة كلام كبار: «بلاش اندهاش»

روج الفنان مصطفى جاد لأغنيته الجديدة كلام كبار، التي من المقرر طرحها بعد غد الاثنين.

ونشر جاد برومو أغنيته الجديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فسبوك، معلقا: «بلاش اندهاش عشان لسه التقيل مجاش كلام كبار‬».

مصطفى جاد ينتج أغنية خيرة لكارمن سليمان

وأنتج الفنان مصطفى جاد، أغنية الفنانة كارمن سليمان الجديدة «خيرة»، التي قدمتها باللهجة الخليجية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب.

يذكر أن آخر أغنيات مصطفى جاد كانت أنتي بتاعتي، وهي من كلمات أحمد سرور، ويقول مطلعها:

استني بصي هقولك إيه

اليوم ده عمرك ما هتنسيه

متضيعيش وقت ويلا

واللي هقوله ركزي فيه

دخلتي دخلة جديدة عليا

ثبتي قلبي وغفلتيه

عمايلي في الناس تحصل فيا

جامد قوي اللي أنتي عملتيه

معلومة عني وفيه إجماع

أنا عندي موهبة في الإقناع

ولما أقول إن أنتي بتاعتي

تلخصي بقى مش طالبة صداع

زواج مصطفى جاد وكارمن سليمان

يذكر أن الفنان مصطفى جاد تزوج كارمن سليمان عام 2017، وأنجبا نجلهما الوحيد زين، وشارك جاد مع زوجته في أكثر من أغنية خلال الفترة الماضية.