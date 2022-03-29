عاجل .. روسيا تبلغ سفراء دول البلطيق بطرد دبلوماسييهم من موسكو

أفادت وكالة الأنباء الروسية، بأنّ وزارة الخارجية استدعت سفراء دول البلطيق «إستونيا، لاتفيا، وليتوانيا»، لإبلاغهم بطرد دبلوماسييهم من موسكو، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

موسكو ترد على موقف دول البلطيق السابق

ويأتي ذلك فيما يبدو، كـ«رد روسي» على طرد دول البلطيق في وقت سابق، 10 من الدبلوماسيين الروس، احتجاجا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما دفع موسكو لتحذير تلك الدول باتخاذ ردود أفعال مناسبة.

مقدونيا الشمالية تطرد دبلوماسيين روس

وفي السياق ذاته، أعلنت مقدونيا الشمالية أمس، طرد 5 من الدبلوماسيين الروس، موضحة أنّها أبلغت السفير الروسي في البلاد، سيرجي بازدينكين، بأنّهم غير مرغوب فيهم، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء المقدونية الشمالية MIA.