دول البلطيق تتحدى الدب الروسي.. طرد دبلوماسيين وحظر الغاز الطبيعي

مناوشات وتراشقات وعقوبات متبادلة، تمت بين الدب الروسي ودول البلطيق «إستونيا ولاتفيا وليتوانيا» في الآونة الأخيرة، كان آخرها إعلان دول البلطيق أنها توقفت عن استيراد الغاز الطبيعي من روسيا، وهو الأمر الذي صرح به «أولديس باريس» الرئيس التنفيذي لشركة «كوناكس بالتيك غريد» لتخزين ونقل الغاز الطبيعي في لاتفيا، بحسب موقع «سكاي نيوز» عربية.

دول البلطيق: لا نثق في الجانب الروسي

وأرجع الرئيس التنفيذ للشركة، السبب إلى أن دول البلطيق، أصبحت لا تثق في الجانب الروسي، وذلك على خلفية الأحداث السابقة التي شهدتها دول البلطيق مع الجارة الروسية، حيث قامت دول البلطيق بطرد سفراء روسيا كنوع من أنواع العقوبات التي فرضتها عدة دول ضد روسيا، على خلفية الحرب الروسية الأوكراينة، وهو ما ردّ عليه الدب الروسي، أيضًا بطرد 10 دبلوماسيين من دول البلطيق، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية.

واتخذت الخارجية الروسية هذه الخطوة، كإجراء مماثل لما قامت به دول البلطيق الثلاثة «إستونيا ولاتفيا وليتوانيا»، التي طردت 10 دبلوماسيين روس، خلال الشهر الماضي، في خطوة أثارت غضب الجانب الروسي.

وحول البدائل التي سوف تعتمد عليها دول البلطيق الثلاثة، لتعويض الغاز الروسي الذي تم إيقافه منذ الأول من شهر أبريل الجاري، أوضح رئيس شركة تخزين ونقل الغاز الطبيعي في لاتفيا، أن الدول الثلاث تعتمد في الوقت الحالي على احتياطات الغاز الطبيعي الموجودة تحت الأرض في دولة لاتفيا.

ليتوانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بحظر الغاز الروسي

الخطوة التي أخذتها دول البلطيق بوقف استيراد الغاز الروسي، خرج وأكدها الرئيس الليتواني «غيتاناس ناوسيدا»، عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات «تويتر» قائلاً: «اعتبارًا من هذا الشهر أي شهر أبريل، فصاعدًا، لم يعد هناك غاز روسي في ليتوانيا».

وطالب «ناوسيدا» دول الاتحاد الأوروبي بضرورة اتخاذ مثل هذه الخطوة، ردًا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مؤكّدًا أنَّه قبل سنوات اتخذت «ليتوانيا» قرارات، شجعتها وسمحت لها وبدون أي تردد أن تقوم اليوم بقطع أي صلة أو روابط مع روسيا.