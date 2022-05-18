حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 18-5-2022 مهنيا وعاطفيا

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد توعاتها اليومية وحظك اليوم على الجانب العاطفي والمهني والصحي لمواليد الـ 12 برج فلكي، فهناك أبراج يجب أن تكون حذره وأخرى تنتظر بشرى سارة وذلك بفضل حركة الكواكب .

وفيما يلي نستعرض حظك اليوم بحسب ما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 18-5-2022 على الصعيد العاطفي

تقول لك خبيرة الابراج مولود الحمل أنك اليوم الأربعاء أنت جاهز للمشاركة والتعامل بمثالية في علاقاتك.

حظك اليوم برج الحمل 17-5-2022 على الصعيد المهني

وعلى الجانب المهني فالقمر في منزل الحظ يعدك بحدث غير متوقع تستطيع أن تحقق من خلاله تقدما.

حظك اليوم برج الثور 18-5-2022 على الصعيد العاطفي

أبشر مولود الثور فالشمس في برجك ويساعدك ذلك على التواصل ببساطة وتحقق فوائد بما لديك من سحر وموهبة.

حظك اليوم برج الثور 18-5-2022 على الصعيد المهني

وكذلك القمر في برجك عزيزي الثور في الجانب المهني وهذا يدعمك وقد تمر بمرحلة إيجابية وبناءة، فلتبادراليوم بلا تردد.

حظك اليوم برج الجوزاء 18-5-2022 على الصعيد العاطفي

وانت برج الجوزاء إذا كنت متزوجا لا تتسرع اليوم في اتخاذ قراراتك وخذ وقتك في التفكير.

حظك اليوم برج الجوزاء 18-5-2022 على الصعيد المهني

ومهنيا وصحيا القمر في مواجهة برجك يشوشك وعليك أن تتأني في قراراتك وفي توقيع أي أوراق ولا تغامر.

حظك اليوم برج السرطان 18-5-2022 على الصعيد المهني

اما البرج العاطفي السرطان فانت اليوم على موعد مع القمر في منزل العمل ويجعلك ذلك تعطي مثالا يحتذى به في الإنجاز وتحمل المسئولية، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 18-5-2022 على الصعيد العاطفي

وفي الجانب العاطفي الشمس بمنزل الأصدقاء تمنحك سحرا وتألقا وتعدك بأوقات سعادة مع الأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج الأسد 18-5-2022 على الصعيد المهني

أما القائد الأسد فاليوم الأربعاء القمر بمنزلك الخامس يدفعك نحو الإنجاز وتنمية الروابط مع الزملاء، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 18-5-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، يعدك القمر بالحب والعاطفة والصداقات الموفقة وتميل لإظهار مشاعرك.

حظك اليوم برج العذراء 18-5-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تحاول التحكّم في حساسيتك ولا تفترض سوء النية.

حظك اليوم برج العذراء 18-5-2022 على الصعيد المهني

ما زال القمر في مربع برجك وعليك أن ترى الخيط الرفيع بين الإصرار والعناد وتجنب التشنج، ومع ذلك انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 18-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمنحك لباقة ويقظة ويدفعك اليوم للانفتاح والاستمتاع بوقتك وتلفت إليك الأنظار، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 18-5-2022 على الصعيد العاطفي

تبدو أكثر استعدادا للاستماع للطرف الآخر وتستطيع أن تتفهم مشاعره وتساعده بإخلاص.

حظك اليوم برج العقرب 18-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تراجع حساباتك وخطواتك جيدا تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم برج العقرب 18-5-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. المريخ بمنزل الحب يجعلك فاتنا في عيون الجنس الآخر، بشرط ألا تتسرع في انفعالاتك وردودك.

حظك اليوم برج القوس 18-5-2022 على الصعيد المهني

وانت مولود برج القوس اعلم أن الوضع الفلكي يدفعك اليوم للتقدم بجرأة وتفتن الآخرين بحديثك ومواهبك.

حظك اليوم برج القوس 18-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك ساحرا ومؤثرا وواثق الخطى.

حظك اليوم برج الجدي 18-5-2022 على الصعيد المهني

تستطيع أن تحقق تقدما ما دمت تحافظ على السرية والكتمان.

حظك اليوم برج الجدي 18-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر يولّد بداخلك رغبة في الابتعاد قليلا عمّن حولك، ومن المهم ألا تتحدث عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الدلو 18-5-2022 على الصعيد المهني

تتيسر اليوم مسائل مهنية.. اعتمد على ما لديك من روح تفاؤل ويقظة ذهنية.

حظك اليوم برج الدلو 18-5-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزل الأصدقاء يدفعك نحو أن تعيد اليوم أواصر علاقة أو توطد علاقة وتكسب صداقات.

حظك اليوم برج الحوت 18-5-2022 على الصعيد المهني

القمر معاكس بمنزل العمل فلا تتسرع وقم بإعداد أسلحتك وعدتك قبل التحرك.

حظك اليوم برج الحوت 18-5-2022 على الصعيد العاطفي

قد تنشغل اليوم بهموم ومع ذلك الوضع الفلكي يساعدك أن تحسن التصرف.