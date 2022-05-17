حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 17-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت عبير فؤاد عالمة الفلك والأبراج توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد برج الحوت الذين يتمتعون بشخصية ودودة وحكيمة ولا يعرفون الحقد على الآخرين، وما يميز مواليد هذا البرج هو ضحكتهم الصافية، وتعد الصداقة أفضل ما يميز هذا المولود الذي يأتي ترتيبه بعد كل من برجي الجدي والدلو.

ويفضل مولود برج الحوت التقرب من المحيطين به والتودد إليهم كونه شخصية اجتماعية بطبيعة الحال، فضلا عن أنه يحب قضاء الكثير من الوقت برفقة أصدقائه خارج المنزل، ويعشق السفر برفقتهم، ونوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

قالت خبيرة الأبراج لمولود الحوت على الصعيد المهني، إنه يتجد القمر في وضع معاكس وقد يجعله ذلك يميل للانتقاد والتمرد.. انتبه فالكثيرون لا يعجبهم ذلك.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

وعلى الجانب الاجتماعي والعاطفي والأصدقاء والأهل زحل بمنزلك الثاني عشر ويطالبك ذلك بالتواجد مع المخلصين ممن تثق بهم، والتزم بالكتمان.

امرأة برج الحوت

صفات كثيرة تحملها أنثي برج الحوت إلا أن أبرز ما يميزها أنها تملك حسا عاطفيا عاليا، كما أنها مستمعة جيدة للآخرين فتجدها حلالة مشاكل فتجد أغلب سيدات هذا البرج معالجات نفسيات وذلك بسبب معرفتهن العميقة في المشاعر الإنسانيّة؛ فهي استيعابية للغاية تجاه مشاكل الآخرين ومعاناتهم، وأخيرا تحرص على تقديم ما يحتاج إليه شريك حياتها من مشاعر وجهد.