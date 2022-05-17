المؤبد والمشدد 15 سنة للمتهمين في خلية المرابطين التي أسسها عشماوي

قضت الدائرة الرابعة إرهاب، بمعاقبة المتهم عبدالله عامر بالسجن المؤبد، وبالسجن 15 سنة للمتهم محمد أحمد عزب، و10 سنوات للمتهمين محمد أحمد مصطفى ومحمد محمود ممدوح، المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية المرابطين»، التي أُسست بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي.

كما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات لأحمد محمد توفيق، زوج شقيقة هشام عشماوي.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وغريب عزت ومحمد نبيل، وأمانة سر أحمد مصطفى.

وفي وقت سابق، أحال النائب العام، المتهمين لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، لتوليهم قيادة جماعة المرابطين الإرهابية، التي أسسها الإرهابي هشام عشماوي، وتهدف إلى تنفيذ عمليات إرهابية في مصر.

الاتهامات في القضية

ووجهت النيابة العامة بعد انتهاء التحقيقات في القضية، للمتهم الأول عبدالله عامر، أنّه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 8 مايو 2017، أسس خلية المرابطين بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي، بعد أن انفصل عن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وتمويلها والتحاقهم بتنظيم القاعدة الإرهابية بليبيا.

كما وجّهت النيابة العامة، عدة تهم للمتهمين، بعد أن استجوبتهم وأقروا بانضمامهم للجماعة وتمويلها وتلقيهم تدريبات عسكرية فيها، وكان الهدف منها تنفيذ العديد من العمليات العدائية ضد الدولة المصرية، فضلا عن توجيه النيابة للمتهم الخامس أحمد محمد توفيق «محبوس»، زوج أخت هشام عشماوي، تهم تمويل جماعة إرهابية والانضمام لها على نحو يخالف القانون.