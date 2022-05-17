المشدد 7 سنوات للمتهمين بإحداث عاهة لشخص.. «منعهم من بيع المخدرات»

قضت الدائرة 8، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات؛ لإدانتهما بضرب أحد الأشخاص بأسلحة بيضاء بعد منعهما من بيع المواد المخدرة أمام منزله بالمقطم.

صدر الحكم برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد محمود وعضوية أسامة أبو صافي وعمرو فوزي واسامة عبدالظاهر وأمانة سر عمر عاشور ومحمود عبدالرشيد.

المتهمان أحدثا عاهة مستديمة للمجني عليه

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 2505/414 لسنة 2020 جنايات المقطم، والمقيدة برقم 2187 لسنة 2020 كلي نيابة جنوب القاهرة، أن المتهمين «محسن. سؤ وشهرته الأفريقي»، «محمود. ال، وشهرته حمامة»، في مارس من العام 2020 بدائرة قسم شرطة المقطم، ضربا عمدا المجني عليه «أحمد محمود»، مع سبق الإصرار وأعدا لذلك الغرض السلاحين الأبيضين تاليا الوصف، وما أن ظفرا به حتى كالا له عدة ضربات فأحدثا ما به من الإصابات التي أكدها تقرير الطب الشرعي، والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازا وأحرزا سلاحين أبيضين «كذلك ومطواة»، من الضرورة المهنية أو الشخصية.

المتهمان يتاجران في المخدرات

وجاء في أقوال المجني عليه «أحمد محمود، 43 عاما، عامل رخام»، أمام النيابة العامة، أنه أبصر المتهمين حال اتجارهما في المواد المخدرة بجوار مسكنه فطلب منهم الانصراف، فعلى إثر ذلك حدثت بينهم مشادة كلامية وعقب ذلك فوجئ بقدومهما صوبه محرزين سلاحين أبيضين «كذلك ومطواة»، وما أن ظفر به حتى كالا له عدة ضربات بتلك الأسلحة آنفة البيان، فأحدثا ما به من إصابات التي أبانها تقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها على النحو المبين بالتحقيقات.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، أنه بإعادة الكشف الطبي على المجني عليه «أحمد محمود»، تبين أنه قد تخلف لديه عاهة مستديمة من جراء إصابته القطعية بالساعد الأيسر متمثلة في ضعف بحركات إصبعي الخنصر والبنصر لليد اليسري مع ضعف بالقبضة الحرصية لأصابع اليد اليسرى بصفة عامة وإعاقة محدودة بنهاية حركات مفصل الرسخ الأيسر وضمور بعضلات الكلوة الصغري لليد اليسري تقدر نسبتها في مثل هذه الحالة بنحو 30٪.