في عيد ميلادها.. المنتج رياض العريان السبب في اكتشاف موهبة آثار الحكيم

تحتفل اليوم الفنانة آثار الحكيم بعيد ميلادها الـ64، حيث إنها أعلنت اعتزالها التمثيل بشكل نهائي والتفرغ للعباد.

وحصلت الفنانة آثار الحكيم على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة عين شمس، عملت في العلاقات العامة بأحد الفنادق، أول من اكتشفها هو الفنان سمير غانم، وقام بإرسالها للمنتج رياض العريان الذي تعاقد معها بعقد احتكار لمدة 5 سنوات، وأسند لها دور البطولة في مسلسل «بلا عتاب» عام 1976 أمام الفنان يوسف شعبان.

رحلة آثار الحكيم في السينما

بينما كان أول أدوارها السينمائية من خلال فيلم «الملاعين» عام 1979 بدأت في التليفزيون حيث قدمت كثيرا من المسلسلات والسهرات التليفزيونية، بدأت مشوارها الفني عام 1976 واستمرت حتى حصلت على شهرتها كنجمة سينمائية في أواخر ثمانينيات القرن العشرين.

ومن أهم أفلامها «زيارة سرية» عام 1981 أمام الفنان صلاح ذو الفقار و«الحب فوق هضبة الهرم» عام 1986 أمام الفنان أحمد زكي و«النمر والأنثي» عام 1987 أمام الفنان عادل إمام.

زواج آثار الحكيم

تزوجت من محمود مجدي جودت وأنجبا عمرو وعلي وعبد الرحمن، ولكنهما انفصلا في مارس 1999، ثم تزوجت من الإعلامي ياسر كمال خليل .

جوائز آثار الحكيم

حصلت آثار الحكيم على عدة جوائز وأوسمة خلال مشوارها الفني حيث حصلت على جائزة من جمعية الإذاعة والتليفزيون الدولية العربية عن - مسلسل أبنائي الأعزاء شكراً - وجائزة ورق البردي في التمثيل من وزارة الثقافة، كما تم تكريمها في الإسماعيلية عام 2001م .