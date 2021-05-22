آثار الحكيم عن عودتها للتمثيل قريبا: «ربنا يثبتنا جميعا»

قالت الفنانة المعتزلة آثار الحكيم، إن قرار اعتزالها التمثيل مر عليه أكثر من 10 سنوات، مؤكدة أنه ليس لديها أي نية على التراجع في هذا القرار والعودة إلى التمثيل مجددا، «لاء.. ربنا يثبتنا جميعا، واللهم الثبات».

وأضافت «الحكيم» خلال مداخلة هاتفية، السبت، مع برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلامية سهير جودة والفنانة الإعلامية منى عبدالغني، أنها منقطعة عن أي عمل فني أو حتى ظهور تليفزيوني منذ سنوات طويلة، مشددة أن حتى المداخلات الهاتفية مع البرامج لا توافق إلا على القليل منها، حين يكون هناك مواقف يتطلب منها ذلك، مثل الخبر الذي أحزن الجميع بوفاة الفنان الراحل سمير غانم.

وحرصت الفنانة المعتزلة على نعي الفنان الراحل سمير غانم، مؤكدة أنه كان سببا في تقديمها إلى المخرج الراحل رياض العريان في بداية مشورها الفني، رفقة عدد آخر من الوجوه الجديدة حينها، وكان من بينهن «عفاف شعيب وسمية الألفي».

وتابعت «الحكيم»: أنها تعتبر دنيا سمير غانم نجلة الفنان الراحل سمير غانم، أكثر ممثلة موهبة في تاريخ السينما، وأنها لا تبالغ بهذا التصريح، لكنها فعلا تراها موهوبة بشكل كبير، وتتمنى أن تقدم الكثير من الأعمال الفنية الكبيرة.

وأعلنت آثار الحكيم اعتزالها العمل الفني، قبل نحو عقد من الزمن، بعد سلسلة طويلة من الأعمال الفنية السينمائية والدرامية الجيدة، كان من أبرزها فيلم «النمر والأنثى»، ومسلسل «نحن لا نزرع الشوك».