إلهام شاهين عن اعتزال آثار الحكيم: دخلتي الفن ليه طالما مش محترماه؟

علقت الفنانة إلهام شاهين على اعتزال آثار الحكيم وتفرغها للعبادة، بقولها: «هي معتزلة من أكثر من 20 سنة، ومشفتش لها عمل من مدة طويلة، وبعدين إزاي تفرغها للعبادة طب والسنين اللي فاتت كانت متفرغة برضه وعندها وقت تصلي وتصوم وتعمل اللي هي عاوزاه، كلام ملوش معنى».

آثار الحكيم متفرغة من زمان ومكنتش بتشتغل

وأضافت إلهام شاهين، خلال لقاء ببرنامج «حبر سري»، المذاع على شاشة قناة «القاهرة والناس»، وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم: «اللي عاوز ينسحب ينسحب في هدوء وبدون إعلان، مش لازم يعلن، وفيه فنانين كتير عملوا كده، مقالوش هنعتزل، هي اختفت فخلاص لما تتعرض عليها أعمال مش بتوافق وبالتالي اتعرف أنها مش عاوزة تشتغل في هدوء واحترام للفن وبدون من غير ما نتكلم، الفن صح ولا غلط ولا حلال ولا حرام، دول اللي مش بحب أسمعه منهم».

وتابعت: «لو أنت مش محترم المهنة دي دخلته ليه؟ متدخلهاش من الأساس، وآثار الحكيم متفرغة من زمان ومكنتش بتشتغل، وإعلانها الاعتزال ملهوش معنى، اللي عاوز يبعد يبعد في هدوء وخلاص».

وانتقدت الفنانة إلهام شاهين حديث آثار الحكيم عن التفرغ للعبادة، موضحة أنها لم تفهم كلامها: «الله أعلم قالته ولا مقالتهوش، ولو قالت كده ايه لازمة الإعلان، اعتزلي في هدوء ومن غير كلام ضد الفن»، وأضافت: «شادية لما اعتزلت مطلعتش في أي برنامج أو صحافة ولا قالت حلال ولا حرام، هي اختفت وخلاص، ومكنتش بترد على تليفونات ولا بتظهر ولا أي حاجة».

يسرا وليلى علوي تفوقا عليا

وأكدت إلهام شاهين، أن يسرا وليلى علوي تفوقا عليها من فنانات جيلها، مبدية محبتها وتقديرها لهما، وعن أمنيتها في 2022، قالت: «أمنيتي في 2022 إن السوشيال ميديا تتقفل وتتلغي، ودي أمنية مش هتتحقق لأن الناس بقت عايشة بالسوشيال ميديا».