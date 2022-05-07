سينتيا خليفة تستعد لـ مهرجان كان بالسير في الشارع بفستان مكشوف «فيديو»

نشرت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة، صور ومقاطع فيديوهات لها، وهي تسير في شوارع أوروبا، وتغني باللغة الإنجليزية، مرتدية فستانًا أسود مكشوفًا، وتضع جاكت فوق ذراعيها، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

كما نشرت الفيديو مع مقطع فيديو آخر، تجلس فيه بصحبة عدد من أصدقائها في أحد المطاعم، معلقة عليه بقولها: «موسم مهرجان الملابس، مهرجان كان في انتظارك».

مهرجان كان السينمائي يقام 17 مايو

ومن المقرر أن يقام مهرجان كان السينمائي في فرنسا يوم 17 مايو من الشهر الجاري ويستمر حتى 28 من الشهر نفسه، ويحصل الممثل الأمريكي الحائز على الأوسكار فروست ويتيكر على سعفة ذهبية فخرية بالمهرجان.

سينتيا خليفة تألقت في مسلسل دايما عامر

وشاركت سينتيا خليفة، في موسم مسلسلات رمضان الماضي، من خلال مسلسل دايما عامر، مع مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبد الله، كريم عفيفي، أحمد الشامي، ميرنا نور الدين، إخراج مجدي الهواري، وجسدّت شخصية ميس ماهيتاب، مدرسة المسرح في مدرسة رؤية الخاصة، الرافضة للتنمر والعاشقة للفن.

وسبق ونشرت مجموعة من الصور بصحبة أبطال مسلسل دايما عامر معلقة عليها بقولها: «شكراً مصر يا أم الدنيا فعلاً، وأمي أنا شخصياً، و بلدي التاني اللي احتضني وقدملي أجمل فرص حياتي، بحبك يا مصر من قلبي من جوا وإلى الأبد معتبراكي بلدي، شكراً لأجمل شعب مصر وأرقى فنانين قابلتهم في حياتي، شكراً لأجمل الذكريات، بحبكم كتير قوي جامد، وأحلى شكر للجمهور، أنا فعلاً بعمل كل اللي بعمله عشانكم أنتم، متحمسة كتير للي جاي».

وبعد انتهاء تصوير مشاهدها في مسلسل دايما عامر، والذي حقق نسب مشاهدات عالية خلال عرضه، طارت سينتيا خليفة إلى رومانيا لقضاء فترة راحة واستجمام بعد المعاناة مع ساعات التصوير المكثفة، وعلقت على إحدى صورها خلال الساعات الماضية بقولها: «يا رب تكونوا بتقضوا إجازة حلوة زي بتاعتي الحمدلله».