بدء توافد المشاركين في اجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، أن اللجنة المنظمة لاجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا»، والتي تستضيفها مصر، بدأت في استقبال أعضاء مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي بمطار القاهرة الدولي فور وصولهم من دولهم للمشاركة في الاجتماعات التي تُعقد في الفترة 17-20 مايو الجاري.

استقبال الوفود المشاركة في الاجتماعات

ووفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تتابع الوزارة بالتنسيق مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات «وادا»، كل التفاصيل المتعلقة بتوافد المشاركين في الاجتماعات، ومراسم استقبالهم، واصطحابهم إلى فنادق إقامتهم في إطار الاستعدادات المتعلقة بعقد الاجتماعات، حيث تستضيف مصر فعاليات اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للوكالة الدولية خلال الفترة من من 17 إلى 20 مايو الحالي، وذلك لأول مرة في مصر والثانية بالقارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

وكشفت وزارة الشباب الرياضة عن طلب دولتين من الدول المشاركة في الاجتماعات تأييد الجانب المصري لهما أثناء تقديمهما لطلب استضافة اجتماعات مجلس إدارة والمكتب التنفيذي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات خلال الأعوام المقبلة، تأكيداً على المكانة التي باتت تتمتع بها مصر بالوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وتتضمن الأجندة الخاصة باجتماعات مجلس إدارة والمكتب التنفيذي لـ«الوادا»، مناقشة العديد من الموضوعات منها «الاستراتيجية الدولية لمكافحة المنشطات والحسابات الختامية واللجان الدائمة، استضافة الاجتماعات والندوات على مدار العام، مناقشة الضوابط الخاصة بالبطولات والهيئات الرياضية، العقوبات والإجراءات المتخذة على مستوى العالم».

ارتقاء مصر في مجال الرياضة

وكشفت وزارة الشباب والرياضة عن إعلان المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات «النادو»، برئاسة الدكتور حازم خميس عن ارتقاء مصر من المستوى الثاني Tire two إلى المستوى الأول Tire one في مجال الرياضة، لتكون مصر ودولة جنوب إفريقيا فقط في المستوى الأول Tire one على مستوى قارة أفريقيا.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن مصر بفضل رؤية القيادة السياسية تمضي قدماً نحو التطور والتقدم في مختلف المجالات ومنها المجال الرياضي توجهاً نحو الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى الحرص على استدامة تحقيق الانجازات، والفوز في مختلف المحافل، والاستعداد الدائم لاستضافة وتنظيم مختلف البطولات الدولية على أرض مصر.