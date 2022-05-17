رئيس التحرير

محمود مسلم

«البحوث الفلكية» يوضح حقيقة انشقاق القمر

كتب:

أحمد أبوضيف
06:13 م | الثلاثاء 17 مايو 2022
حقيقة ما يتردد عن انشقاق القمر

حقيقة ما يتردد عن انشقاق القمر

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الصور المتداولة عن انشقاق القمر غير صحيحة، ولا تمت للقمر بصلة، مشيرا إلى أنه لم يثبت وجود أي ظواهر غير طبيعية، سواء انشقاق القمر أو خلافه، وأن ما يتم تداوله خطأ.

ترويج الشائعات

أضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقبة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ«الوطن»، أن المعهد لم يصل إليه أي صور أو معلومات من ناسا ومن المعاهد الفلكية عن ذلك، مناشدا المواطنين عدم الانسياق خلف مروجي الشائعات.

اقرأ المزيد:

البحوث الفلكية يكشف تجهيزات محطة رصد الزلازل لمتابعة الهزات الأرضية

البحوث الفلكية يكشف تفاصيل هزة سقارة ومدينة السويس.. «مش زلزال»

البحوث الفلكية: افتتاح ثاني أكبر محطة رصد فضائي في العالم قريبا

«البحوث الفلكية» تكشف موعد خسوف القمر في مصر.. يستمر لـ 34 دقيقة فقط
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.