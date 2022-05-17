«البحوث الفلكية» يوضح حقيقة انشقاق القمر

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الصور المتداولة عن انشقاق القمر غير صحيحة، ولا تمت للقمر بصلة، مشيرا إلى أنه لم يثبت وجود أي ظواهر غير طبيعية، سواء انشقاق القمر أو خلافه، وأن ما يتم تداوله خطأ.

ترويج الشائعات

أضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقبة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ«الوطن»، أن المعهد لم يصل إليه أي صور أو معلومات من ناسا ومن المعاهد الفلكية عن ذلك، مناشدا المواطنين عدم الانسياق خلف مروجي الشائعات.