«التعليم» تكشف موقف طالبات الجيزة غير المتمكنات من أداء الامتحان

لم يتمكن غالبية طالبات مدرسة الصفا والمروة الثانوية بنات بإدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة، من الدخول على منصة امتحان اللغة الأجنبية الثانية، التي عقدت أمس لطلاب الصف الأول الثانوي، بنمط الأسئلة الموضوعية على جهاز التابلت، والأسئلة المقالية التي عقدت ورقيا، إذ أكدت عددا من الطالبات لـ«الوطن»، أنهم لم يتمكن من الإجابة على أسئلة الامتحان عبر المنصة على جهاز التابلت حتى نهاية الوقت.

ورد ناصر شعبان، مدير إدارة الهرم التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، على شكاوى الطالبات، قائلاً: «جرى عمل عدم تمكن لهم وإبلاغ وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المديرية بالمشكلة»، مؤكدا أن الطالبات أدوا امتحان التاريخ الفترة المسائية، دون أي معوقات، وتمكنت جميع الطالبات من الدخول على منصة الامتحان.

حقوق الطالبات محفوظة

وأضاف «شعبان» لـ«الوطن»، أن غالبية الطالبات اللاتي لم يتمكن من الدخول على منصة الامتحان حتى نهاية الوقت، تم عمل عدم تمكن لهم حتى يضمنوا حقوقهم، مؤكدا أن بقية الامتحانات تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات، ووسط تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.

ورد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على عدم تمكن الطالبات من الدخول على المنصة، قائلاً: «يدخلون امتحان بديل وفق الجدول»، موضحا لـ«الوطن»، أن الامتحان البديل يعقد ورقيا بنمط الأسئلة الموضوعية التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، وفي لجان مؤمنة ومراعية للإجراءات الوقائية.

الاستفادة من المنصات التعليمية

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة وفرت فرق تطوير تكنولوجي في جميع المدارس لمساعدة الطلاب والتغلب على أي مشكلات تواجههم أثناء أداء الامتحانات، لافتاً إلى أنه يجب على الطلاب الاستفادة من المنصات التعليمية التي تم توفيرها من قبل الوزارة وإتاحة التعليمات الخاصة بتحديث أجهزة التابلت.