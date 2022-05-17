الاتحاد الأوروبي: يمكن للسويد وفنلندا الاعتماد علينا للحصول على عضوية الناتو

أكد الاتحاد الأوروبي، التزامه بمواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا، منوها إلى أن العتاد الغربي أحدث فارقا في حرب أوكرانيا، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

بوريل: انضمام فنلندا والسويد للناتو سيؤدي إلى تغير جيوسياسي في البلطيق

وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن انضمام فنلندا والسويد للناتو سيؤدي إلى تغير جيوسياسي في منطقة بحر البلطيق.

وأضاف بوريل، أنه يمكن للسويد وفنلندا الاعتماد على الاتحاد الأوروبي في سعيهما لعضوية الناتو.

الاتحاد الأوربي: ندعم التحقيق بجرائم حرب في أوكرانيا

ونوه بوريل، «عملنا على تأمين المصادر الدولية لدعم التحقيق بجرائم حرب في أوكرانيا»، قائلا: «الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا وعمليات التحقيق بجرائم الحرب».