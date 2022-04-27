رئيس خارجية الشيوخ: حزمة القرارات الرئاسية تدعم الاقتصاد وتحقق الأمن الغذائي

أكد النائب عفت السادات، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب السادات الديمقراطى، أهمية حزمة القرارات التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

وقال السادات، إن القرارات الاقتصادية التى أعلنها الرئيس تستهدف الارتقاء بالأوضاع الاقتصادية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى بما يحقق المصلحة العليا للوطن، وتؤكد اهتمام القيادة السياسية أيضا بملف الحماية الاجتماعية لرعاية الفئات البسيطة ومحدودى الدخل.

السادات: التكليفات الرئاسية تؤكد أننا أمام قيادة تتفاعل بشكل سريع مع التحديات

وأضاف رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، أن التكليفات الرئاسية تؤكد أننا أمام قيادة سياسية تتفاعل بشكل سريع مع التحديات التى تواجه العالم بوجه عام ومصر بوجه خاص، مشيدا بتكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفى عالمى لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن تكليف الحكومة بتقديم الدعم لمزارعى القمح فى مصر وزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين يؤكد استمرار جهود الدولة لدعم الفلاح بما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى والأمن الغذائى.

المرحلة القادمة ستشهد دعما مضاعفا للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد

ونوه السادات، إلى ما أعلنه الرئيس السيسى من أن المرحلة القادمة ستشهد دعما مضاعفا للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره فى تنمية الاقتصاد، وإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص فى توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

وشدد على أهمية ما أعلنه الرئيس من إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى التى تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطنى للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية.

وأبرز السادات أهمية الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص مشيدا بتكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليار دولار سنويا ولمدة 4 سنوات، وكذلك التكليف الرئاسى للحكومة بالبدء فى طرح حصص من شركات مملوكة للدولة فى البورصة المصرية.

ولفت السادات إلى أن قرار الرئيس باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات هو قرار إنسانى هام يدخل البهجة والسرور داخل عدد كبير من الأسر المصرية.