جولة تفقدية لمحافظ قنا لمتابعة مشروعات الأمن الغذائي بالمعنا

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة تفقدية لمحطة «الألبان رقم 1»، بمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة «المعنا»، في مدينة قنا، مساء اليوم الخميس، لمتابعة سير العمل بها، رافقه خلالها المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

توفير اللحوم البلدية بسعر 100 جنيه للكيلو

وقال محافظ قنا، في تصريحات له على هامش الجولة، إنه يتم توفير لحوم بلدية من مزرعة الألبان بسعر مخفض 100 جنيه للكيلو، في منافذ الوحدات المحلية والقروية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار حرص المحافظة على توسيع قاعدة المستفيدين من منتجات مشروعات الأمن الغذائي بالمدن والقرى، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بالمحافظة

وأضاف «الداودي» أن تطوير مشروعات الأمن الغذائي يأتي تماشياً مع خطة الدولة في تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي، لاسيما فيما يتعلق بالسلع الرئيسية التي يحتاجها المواطن بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في السوق المحلي، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بالمحافظة، لتلبية احتياجات المواطنين بمختلف المدن والقرى، فضلاً عن البعد الاجتماعي لهذه المشروعات في استيعاب العديد من فرص العمل المناسبة للشباب القنائي، مما يسهم في تحقيق نوع من التنمية المستدامة بالمحافظة.

منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية بقنا

وتمتلك محافظة قنا منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية، التي يحتاجها المواطن القنائي، والتي تتمثل في مشروعات الأمن الغذائي بمنطقة «المعنا»، والتي تضم مشروعات «محطة الألبان رقم 1، ومحطة الألبان رقم 2، ومزرعة النخيل والصوبات الزراعية، ومشروع إنتاج البيض، ومصنع منتجات الألبان، والمزرعة السمكية، والمجزر الآلى للدواجن، ومشروع تسمين الدواجن»، بالإضافة إلى مصنع العلف، ومحطة تسمين العجول بقرية «المراشدة»، التابعة لمركز الوقف.