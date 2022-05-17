بشرى للشباب في 13 محافظة.. مكافآت وحوافز لتصبح صاحب مشروع خاص

زفّت وزارة الشباب والرياضة، بشرى سارة لشباب وخريجي 13 محافظة من محافظات الجمهورية، بتنفيذ مبادرة «كن رائد أعمال مبدع»، والتي تنفذها الوزارة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوسيع قاعدة خلق فرص العمل والحياة الكريمة للشباب المصري، حيث أعلنت الوزارة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، عن عقد ورش تدريب متعددة، مدة كل ورشة منها 15 يوما، لتدريب الشباب على تحويل فكرته إلى مشروع خاص قائم ومحقق للربح والمكسب السريع، وذلك من خلال مبادرة «كن رائد أعمال مبدع».

اكتشاف المواهب القادرة على تحويل الفكرة لمشروع ناجح

واختارت وزارة الشباب والرياضة، في المرحلة الأولى للمبادرة 13 محافظة، لتدريب الشباب والخريجين بها واكتشاف المواهب والمبدعين القادرين على تحويل الفكرة إلى مشروع ناجح ومربح وقائم على أرض الواقع، ومن بين المحافظات التي اختارتها الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالوزارة «سوهاج - أسيوط - قنا - الفيوم - مطروح - بني سويف - البحر الأحمر- شمال سيناء - جنوب سيناء - القليوبية - كفر الشيخ - الإسماعيلية - السويس».

تفاصيل مبادرة «كن رائد أعمال مبدع»

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، أهم تفاصيل المبادرة والضوابط والقواعد التي حددتها لدخول والتحاق الشباب والخريجين بورش التدريب بها، وهي:

- مبادرة «كن رائد أعمال مبدع» هي أول مبادرة حكومية تشرف على تنفيذها وزارة الشباب والرياضة، لاحتضان مشروعات مقدمة من وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتنمية، والتي تضم خبراء في مجالات متعددة قادرون على تحول فكرة المتدرب إلى مشروع قائم وليس مجرد حلم كان يحلم به.

- تدريب مكثف لكل دورة لمدة 15 يوما على ريادة الأعمال، على مراحل «أوفلاين داخل محافظتك»، وبعد 10 أيام تدريب تكنولوجي أونلاين.

- رصد مكافآت وحوافز للشباب الملتزم.

- أول ورشة تدريب ستبدأ مع مطلع شهر يونيو 2022ـ بـ الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظات المحددة.

- سيتم اختيار أفضل 200 فكرة، لعمل معسكر تدريبي لأصحابها.

- سيتم عرض الأفكار خلال المعسكر على لجنة التحكيم، والتي بدورها ستختار أفضل 40 فكرة ليتم احتضانهم وتوفير كافة أنواع الخدمات والتشبيك والتنسيق مع جهات التمويل المختلفة.

الشروط المطلوبة للمشاركة في التدريب

- العمر يتراوح من 21 إلى 35 سنة.

- الالتزام بالحضور يوميا دون تغيب عن أي يوم في البرنامج التدريبي.

- التسجيل من اليوم وحتى يوم الخميس 25 مايو 2022.