ضوابط الرؤية بالهيئات الشبابية والرياضية في القليوبية

اجتمع اليوم الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية مع مسؤولي الرؤية بالهيئات الشبابية والرياضية بإدارات شباب الخانكة وشبرا وشبين وطوخ، بحضور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للشباب ومحمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية.

ضوابط مراكز الشباب

تناول اللقاء أهم الضوابط التي يجب على مركز الشباب اتباعها والالتزام بها والتي تهدف إلى إلمام مسؤولي الرؤية بالدور المنوط لهم القيام به فيما يخص قضية الرؤية بالهيئات الشبابية والرياضية.

إجراءات الرؤية بالهيئات الشبابية

وتشمل ضوابط الرؤية؛ التزام المراكز بدفتر حضور وانصراف الطرفين على أن يكون الدفتر معتمد من المركز، والإدارة الفرعية، وتوفير مكان جيد للرؤية لا يضر بنفسية الصغير، وفي حالة حدوث أي تجاوز يمتنع موظف النادي أو المركز عن إثبات ذلك وعلى المتضرر من أصحاب الشأن إخطار شرطة النجدة أو إبلاغ قسم الشرطة لإثبات الحالة، وعلى المختصين بتنفيذ أحكام الرؤية البعد بأنفسهم عن الدخول طرف في الخصومات التي تنشأ اثناء حكم الرؤية.

جدير بالذكر أن الاجتماع الأول عقد في الأسبوع الماضي بحضور مسؤولي ادارات بنها وكفر شكر والقناطر الخيرية وقليوب، عدد الهيئات الشبابية والرياضية التي بها حكم الرؤية بالمحافظة قد بلغ ما يقرب من 136 هيئة بواقع 1500 حالة رؤية بالنوادي ومراكز الشباب التابعة للمحافظة.

في سياق آخر، نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية إدارة الطلائع فعاليات الصالون الرمضاني الأول للنشىء، وذلك بمركز شباب كفر مناقر التابع لإدارة شباب بنها بحضور عددا من العلماء الأجلاء والذين تناولوا الحديث في موضوعات أحكام الشرع والفتوى وفضائل شهر رمضان الكريم وأحكام الصيام وأخلاق الرسول ومعجزاته.