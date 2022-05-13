وظائف خالية بمرتبات عالية للجنسين من «الشباب والرياضة».. اعرف التفاصيل

يبحث الكثير من الشباب عن فرص عمل في المؤسسات والشركات المختلفة، سواء كانت حكومية أو خاصة، ما يجعل وزارة الشباب والرياضة تحرص على توفير وظائف خالية للشباب من أصحاب المؤهلات العليا ودون المؤهل، إذ أعلنت عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» عن عدد من الوظائف الخالية.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، تفاصيل الوظائف الخالية وملتقيات التوظيف، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وتفاصيل ملتقيات التوظيف، وفق ما أعلنته الوزارة، والتي جاءت كالتالي:

وظائف شركة «تشب» لتأمينات الحياة

أعلنت شركة «تشب» لتأمينات الحياة عن حاجتها لعدد من الوظائف الخالية، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

- مدير فرع.

- مدير مبيعات.

- مندوب مبيعات.

تفاصيل ملتقى التوظيف

توفر وزارة الشباب والرياضة ملتقى توظيف مجاني تمامًا، نظرًا لأنه مقدم من الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» ومؤسسة «كير مصر» للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، ويكون الملتقى التوظيفي في مركز شباب قنا، يوم الأحد المقبل 15-5-2022، ويبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الثالثة مساءً.

ويشارك به العديد من الشركات في مختلف المجالات، على أن يكون التقديم متاحًا في عدد من الوظائف في وقت واحد وفي نفس اليوم.

وظائف مصنع موضة فاشون

وأعلن المصنع أيضًا عن حاجته لعدد من الوظائف الخالية، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

- عاملة مكنة تشطيب.

- عاملة سنجر.

- عاملة أورلية مقص.

تفاصيل الملتقى التوظيفي

ووفقًا لما أعلنته وزارة الشباب والرياضة، سيكون موعد الملتقى التوظيفي يوم الأحد الموافق 15-5-2022، على أن يبدأ الملتقى التوظيفي من الساعة 9 صباحا إلى 3مساءً، في مركز شباب قنا.