إزاى تشارك في منحة الشباب والرياضة «كن رائد أعمال» المجانية بالكامل؟

تحت شعار «كن رائد أعمال رائد»، كشفت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب) بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتنمية عن أول منحة احتضان مجانية كاملة لدعم وتبني أفكار الشباب مقدمة من الوزارة.

وأوضحت الشباب والرياضة أن آخر موعد للتسجيل 26 مايو 2022 والعدد محدود بكل محافظة 50 شابا وفتاة، منوهة بأن التقديم يتم من خلال الرابط للمشاركة في المنحة المجانية.

وظائف الشباب والرياضة

وفي سياق منفصل تعلن يوميا وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر واليوم الإثنين نوهت عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة أشياء للحصول على وظيفة من بين تلك الوظائف:

- مدير فرع Operation Manager (خبرة من 2 سنة إلى 5 سنوات - الحد الاقصى للسن 40 سنة)

- مسؤول Digital marketing specialist (خبرة أو بدون خبرة - الحد الأقصى للسن 30 سنة)

- مسؤول Marketing Specialist (خبرة أو بدون خبرة - الحد الأقصى للسن 30 سنة)

- مسؤول Senior Accountant (خبرة أو بدون خبرة - الحد الأقصى للسن 30 سنة)

- مسؤول Graphic designer (خبرة أو بدون خبرة - الحد الأقصى للسن 30 سنة)

- مبيعات داخلي Sales Indoor (خبرة أو بدون خبرة - الحد الأقصى للسن 35 سنة).

ونوهت الوزارة بأن أماكن الوظائف هي القاهرة (شبرا - مدينة نصر) - القليوبية (الخصوص) - الإسماعيلية، لافته لعدد من الشروط وهي مؤهل عالٍ، جيد في اللغة الانجليزية، وذكور وإناث.

وتتمثل المميزات والحقوق في الحصول على الراتب حسب كل وظيفة والخبرة من 3000 إلى 7000، عدد ساعات العمل حسب كل وظيفة من 8 إلى 12 ساعة، عدد يوم إجازة في الأسبوع، وتأمين طبي واجتماعي.

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة والذهاب مباشرة على عنوان 20 ش تاج الدين السبكي أرض الجولف مصر الجديدة يوم السبت الموافق 23 أبريل 2022 من الساعة 11 ص إلى الساعة 6 م.