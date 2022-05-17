أستاذ طب نفسي: السوشيال ميديا تسببت في تباعد فكري بين أفراد الأسرة

نظم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، صالونه الثقافي الرابع عن الثقافة الأسرية وأثرها على الفرد والمجتمع «التنشئة المتوازنة»، ناقش خلاله أهم الأفكار والمقترحات التي تسهم في معالجة قضايا الأسرة المصرية، وذلك بحضور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، والدكتورة خضرة سالم، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أسامة الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وأدار النقاش أشرف عبد الحليم، المذيع بالتليفزيون المصري.

الأسرة لها شأن عظيم في الإسلام

وخلال كلمته بالصالون الثقافي، قال الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن الأسرة لها شأن عظيم في الإسلام، الذي أشارت تعاليمه السمحة إلى الاحترام المتبادل بين أفراد الأسرة الواحدة، وأكد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم على أهمية رعاية الأسرة ومكانتها في بناء المجتمع في حديثه الشريف قائلًا: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ».

وأكد أن الظروف المجتمعية التي نعيشها في واقعنا المعاصر أوجدت تحديات تربوية كبيرة أمام الآباء والأبناء، وتسببت وسائل التواصل الاجتماعي في قطع التواصل بين أفراد الأسرة بما أسهم في خلق تباعد فكري بين أفرادها.

تأثر الأبناء بالسوشيال ميديا

وأشار المهدي إلى أنه لم يعد الأب والأم المربيين الحصريين لأبنائهما؛ بل أصبح الأبناء يتأثرون بالرسائل التي تأتي إليهم من وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من الرسائل التربوية الموجهة إليهم من الأب والأم، موضحًا أننا نحتاج إلى تشكيل ثقافة أسرية منهجية مكتسبة من تجارب علمية متكاملة، وذلك من خلال وضع مناهج تربوية وتعليمية تواكب تطورات ومجريات العصر، مشددًا على أهمية أن يكون هناك توازنا في التنشئة الأسرية بين الوالدية الراعية والوالدية المربية، وتوازن بين الإشباع والحرمان، وتوازن بين المبادئ المثالية والتنشئة، مؤكدا أن هذا التوازن هو العنصر الذهبي في التربية، ودونه تختل التربية ويبتعد الأبناء عن أبائهم.

يذكر أن مشروع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية «الصالون الثقافي والفكري لمناقشة مشكلات الأسرة المصرية» حلقة جديدة من سلسلة نشاطات وجهود مجتمعية وتثقيفية كبيرة، اضطلع بها المركز منذ إنشائه؛ تحقيقًا لدور الأزهر ورسالته العالمية.