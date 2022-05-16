جامعة الأزهر تؤكد دعمها لاستراتيجية التنمية المستدامة وتحقيق التحول الرقمي

أعرب مجلس جامعة الأزهر، اليوم، في اجتماعه الطارئ برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، عن دعمه الكامل لجميع جهود الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030م للتنمية المستدامة والتحول الرقمي الشامل.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، وعمداء الكليات.

تطبيق التحول الرقمي في أي جامعة أمر ميسور

وأعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، أن تطبيق التحول الرقمي في أي جامعة يعد أمرًا ميسورًا؛ لأن أي جامعة تقع حدودها داخل مربع جغرافي محدود، موضحًا أن تطبيق ذلك على جامعة الأزهر يعد أمرا صعبا؛ نظرًا لخصوصية جامعة الأزهر، وأنها جامعة مترامية الأطراف ولها فروع في جميع محافظات الجمهورية.

جامعة الأزهر تقترب من الانتهاء من أعمال الداتا سنتر

وأضاف: «بالرغم من طبيعة جامعة الأزهر، فإنه بجهود وتعاون جميع مؤسسات الدولة الوطنية اقتربنا من الانتهاء من أعمال الداتا سنتر؛ بهدف ربط جميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم ببعضها، وتحقيق رؤية مصر 2030م في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية».