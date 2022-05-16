ولي العهد السعودي يتجه إلى الإمارات لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة

أعلن الديوان الملكي، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان غادر المملكة متجها إلى الإمارات لتقديم واجب العزاء في وفاة الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأوضح الديوان الملكي السعودي، في بيان له، أنه بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، غادر الأمير محمد بن سلمان بن ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى الإمارات لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ولي العهد السعودي يصل الإمارات

واستقبل الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات قبل قليل، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان فور وصوله لدولة الإمارات.

أمراء سعوديون يعزون في وفاة الشيخ خليفة

ومساء أمس، استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في العاصمة أبو ظبي، الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، والأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين.

كما استقبل الشيخ محمد بن زايد، الأمير بندر بن مقرن بن عبد العزيز، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، اللذين قدما واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أمس.

وفاة الشيخ خليفة بن زايد

وشيع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعدد من شيوخ الإمارات، جثمان رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي توفي يوم الجمعة الماضي عن عمر يناهز 73 عاما.

ووري جثمان الرئيس الراحل الثرى بمقبرة البطين في أبوظبي، وأعلنت حكومة الإمارات الحداد العام لمدة أربعين يوما، بالإضافة إلى تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لمدة 3 أيام اعتبارا من يوم الوفاة.