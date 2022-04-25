وظائف شاغرة في شركة مشروبات غازية.. اعرف التفاصيل وطريقة التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بالتعاون مع مؤسسة «كير مصر» للتنمية ومنصة توظيف مصر، توافر عدد من الوظائف الشاغرة بإحدى شركات المياه الغازية الكبرى، وحاجتها لتعيين مندوب مبيعات خارجية وسائق مبيعات.

كما أوضحت الشركة مهام كل وظيفة من الوظائف الشاغرة بشركة المشروبات الغازية، التي جاءت على النحو التالي:

بالنسبة لوظيفة مندوب مبيعات خارجية، مسئول عن توزيع منتجات الشركة «يعمل بسائق»، أما بالنسبة للوظيفة الأخرى، فيعمل سائق توصيل مبيعات.

شروط وظائف شركة المشروبات الغازية

وحددت الشركة عددًا من المتطلبات والشروط التي يجب توافرها في المتقدم لكل وظيفة، بحيث يكون الحد الأقصى للسن 30 عامًا للمتقدمين لوظيفة مندوب مبيعات خارجية، حاصلًا على مؤهل عال، ويفضل الخبرة السابقة في الوظيفة نفسها.

أما الحد الأقصى لسن المتقدمين لوظيفة سائق مبيعات فهو 36 عامًا، وأن يكون حاصل على رخصة قيادة درجة ثانية أو أعلى، ومؤهل متوسط، ويفضل من لديه خبرة في الوظيفة نفسها.

مميزات وظائف شركة المشروبات الغازية

يحصل المقبولون في الوظائف على رواتب مجزية بالإضافة إلى عمولة مبيعات مرتفعة، بالإضافة إلى عدد من المميزات، منها تأمينات اجتماعية وطبية، بدل مواصلات، خطوط للهاتف المحمول، تأمين على الحياة، تأمين من الحوادث وأرباح سنوية.

التقديم بوظائف شركة المشروبات الغازية

يمكن التقديم لوظائف مندوب مبيعات وسائق توصيل مبيعات بملء الاستمارة المتاحة على الصفحة الرسمية وزارة الشباب والرياضة وكتابة كل من البيانات المطلوبة، وهي: «الاسم، والسن، ورقم المحمول، والمنطقة السكنية، والمحافظة، واختيار مكان العمل الأقرب لسكن المتقدم والمؤهل الدراسي، وتحديد الوظيفة المطلوب التقدم لها، واختيار نوع الرخصة لوظيفة سائق، وتحديد إذا ما كان هناك خبرة سابقة أم لا، وفي حالة وجود خبرة يتم كتابة تفاصيلها، اختيار النوع، وكتابة البريد الإلكتروني»، وبعد الانتهاء من استكمال البيانات يتمّ الضغط على «Submit».

أماكن وعدد ساعات العمل

وذكرت الشركة أن عدد ساعات العمل هي 8 ساعات، وأماكن العمل تكون في محافظة القاهرة في عدة مناطق مختلفة وهي: «مدينة نصر، القاهرة الجديدة، وسط البلد، المعادى والبساتين».