التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف حكومية جديدة.. تعرف على التفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة الديوان العام والمجلس المحلي ببني سويف، لشغل وظيفة جديدة، لسعد العجز الموجود بالديوان، حيث حدد الجهاز بالتنسيق مع محافظة بين سويف مواعيد التقديم للترشح للوظيفية في الفترة من 15 مايو الجاري إلى 14 يونيو المقبل، حيث يغلق بعدها الجهاز موقع الترشح الكترونيا ورفض قبول أي أوراق باليد بعد هذا الموعد.

«الوطن» تستعرض في النقاط التالية تفاصيل الوظيفة وطرق وشروط وضوابط الحصول عليها، كما يلي:

الوظيفة المطلوب شغلها

مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية

- بيانات الوظيفة

- الجهة طالبة الإعلان: الديوان العام والمجلس المحلي ببني سويف

- المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

- المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

- الجهه التابع لها: محافظة بني سويف

- وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام محافظة بني سويف ويخضع شاغلها للإشراف المباشر من السيد المحافظ وتختص بالإشراف على البحوث القانونية عن المشاكل التي تعترض الإجراءات التنفيذية لأجهزة المحافظة ودواوين الوحدات المحلية وإيجاد الحلول لها باستطلاع رأي مجلس الدولة وفيما يرى استطلاع الرأي فيما يحال إليها من موضوعات من أجهزة المحافظة.

- الإشراف على العاملين بالإدارة إشرافا مباشرا.

- إعداد ومراجعة تشريع اللوائح والقرارات التي تقترحها الأجهزة الرئيسية بالمحافظة والوحدات المحلية ومشروعات تعديل القوانين واللوائح والقرارات القائمة والمذكرات التفسيرية اللازمة لهذه المشروعات وما يتطلبه ذلك كله من دراسات وبحوث.

- الإشراف على التحقيقات التي تحال إلى الإدارة في المخالفات المالية والإدارية وغيرها ومتابعة الاتصال بالنيابة الإدارية أو العامة في هذا الشأن بعد عرضها والموافقة على الإحالة ومتابعة تنفيذ ما يتقرر بشأنها الإشراف على حسن سير الإجراءات القانونية الخاصة بالدعاوي التي تكون المحافظة طرفا فيها والانذارات الموجهة لها والحوادث التي تقع على أموالها وممتلكاتها والحجوزات المطلوب توقيعها تحت يديها على مستحقات الافراد لديها والمطالبة بحقوقها لدى الغير إبداء الرأي في تنفيذ الاحكام الخاصة بالنفقة والمستحقات المطلوب تنفيذها بأجهزة المحافظة.

- تمثيل المحافظة في هيئات التحكيم وفي الدعاوى المرفوعة منها أو عليها

- إبداء الرأي في مسائل الحجوزات والانذارات والمصالحات والتنازلات وغيرها

- مراجعة الإجراءات القانونية للاستيلاء على العقارات والأراضي اللازمة لحاجة المحافظة لأغراض المنفعة العامة.

- إبداء الرأي في صرف التعويضات لمستحقيها في ضوء ما تسفر عنه وكذلك المذكرات اللازمة لها ومتابعة موافاة إدارة قضايا الحكومة بها وبما يصدر من أحكام واتخاذ إجراءات تنفيذها

- تقرير سياسة العمل في الإدارة وإصدار التوجيهات المنظمة لتنفيذها وضبط الرقاب على مجرياتها بما يكفل سلامة ودقة إنجاز الاعمال في المواعيد المقررة.

- مراجعة واعتماد أعمال العاملين بتقسيمات الإدارة وتولي عرضها على المسؤولين.

- وضع التقارير السنوية للعاملين بالإدارة وتقسيماتها وعرضها على المسؤولين القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة.

المهارات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة

المهارات الأساسية: اجتياز البرامج التدريبية المعتمدة طبقا للقوانين واللوائح.

المهارات الفنية: القدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرار وحل المشكلات وحل الازمات ومهارات الاتصال والاقناع والعرض والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية واجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية قدرها عام علي الأقل في المستوي الوظيفي الأول أو قضاء مدة كية مقدرها سبعة عشر عاماً تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل: ليسانس حقوق

المستندات المطلوبة:-

- طلب برسم الدكتور محافظ بني سويف رئيس اللجنة الدائمة لاختيار القيادات، ملصقا به صورة شخصية 4x 6

- بيان حالة وظيفية معتمدا ومختوما موضحا به «تاريخ الميلاد - تاريخ التعيين - التأهيل العلمي - المؤهل الأعلى - الدرجة المالية الحالية وتاريخ الحصول عليها - تقارير الكفاية عن آخر ثلاثة أعوام - الجزاءات».

- بيان بالتدرج الوظيفي معتمدا ومختوما من الجهة التي يعمل بها موضحا به الوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها خلال فترة عمله.

- الإنجازات في الأعمال السابقة معتمدة ومختومة من الرئيس المباشر بما لا يتجاوز 4 صفحات.

- شهادة من الشئون القانونية بالإحالة للمحاكمة التأديبية والجنائية من عدمه- شهادة من الموارد البشرية بالجزاءات من عدمه- صور طبق الأصل من شهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها المتقدم وخاصة المتعلقة بطبيعة العمل والحاسب الالي واللغة الإنجليزية.

- ما يفيد الاشتراك في المؤتمرات وخطابات الشكر وشهادات التقدير إن وجد.

- مقترح التطوير طبقا للنموذج الصادر من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالقرار رقم 95 لسنة 2017.

- صحيفة حالة جنائية حديثة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة .تقدم المستندات المطلوبة من عدد 7 ملفات «أصل + 6 صور منه».

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2022/05/15

نهاية الإعلان: 2022/06/14

العدد المطلوب: 1

بيانات الاتصال: الأمانة الفنية للجنة الدائمة لاختيار القيادات بديوان عام محافظة بني سويف «الإدارة العامة للموارد البشرية»، ولا يلتفت إلى الطلبات التي ترد عن طريق البريد أو المواقع الإلكترونية.