28 يوما قبل تطبيق المرحلة السابعة من «الفاتورة الإلكترونية» دون غرامة

تستعد مصلحة الضرائب لتطبيق المرحلة السابعة من منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي تستهدف ضم الشركات بالمناطق الضريبية في محافظات القاهرة الكبرى في منتصف يونيو المقبل، بعد نجاح التطبيق في المراحل الـ6 السابقة في عدة قطاعات بمراكز كبار الممولين.

في مارس الماضي، أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية القرار رقم 208 لسنة 2022، الذي يلزم شركات المناطق الضريبية في محافظتي القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى محافظة القليوبية، قبل حلول 15 يونيو المقبل، وهو ما يعني إلزام التجار والشركات المنضمين لها، بإصدار فواتير إلكترونية لكل مبيعاتهم من السلع أو عما يقدمونه من خدمات والتوقف عن الإصدار الورقي للفواتير.

المرحلة السادسة من منظومة الفاتورة الإلكترونية

ونجحت مصلحة الضرائب في تطبيق المرحلة السادسة من منظومة الفاتورة الإلكترونية في منتصف شهر فبراير الماضي، بعد أن نجحت في تطبيق المنظومة منذ منتصف شهر يونيو 2020 بشكل تجريبي، بانضمام عدد من الشركات قبل أن تطبقها بشكل إلزامى في منتصف شهر نوفمبر من عام 2022.

انضمام أكثر من 350 شركة

وانطلقت المرحلة الثانية من منظومة الفاتورة الإلكترونية، في منتصف شهر فبراير عام 2021، بعد انضمام أكثر من 350 شركة بشكل إلزامي ثم نجحت المالية في تطبيق المرحلة الثالثة في 15 مايو من العام الماضي بعد انضمام كل الشركات المسجلين ضمن مركز كبار الممولين.

وطبقت وزارة المالية المرحلة الرابعة في منتصف سبتمبر العام الماضي على الممولين بمركز متوسطي الممولين بمحافظة القاهرة، قبل أن ينضم للمنظومة في ديسمبر 2021 نحو 3738 شركة من الشركات المسجلة في مأموريتي الاستثمار والمساهمة بالقاهرة بشكل رسمي حتى طبقت المصلحة في شهر فبراير الماضي المرحلة السادسة من منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتستعد وزارة المالية في الوقت الحالي لتطبيق المرحلة السابعة بعد أقل من 30 يوما من الآن.