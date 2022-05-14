هيئة الدواء توضح أسباب الكحة الجافة وطرق الوقاية منها

استعرضت هيئة الدواء المصرية الفرق بين الكحة بـ«بلغم» والكحة الجافة، وقالت الهيئة في تقرير رسمي لها، عبر موقعها الرسمي، إنّه لا بد من معرفة الفرق بين الكحة بالبلغم والكحة الجافة، مشيرة إلى أن كل نوع منهما يحتاج إلى علاج مختلف.

وذكرت هيئة الدواء، في تقرير رسمي لها، أنّ الكحة الجافة هي التي لا ينتج عنها مخاط أو بلغم، ويصاحبها صوت نباح، بسبب أن مجرى الهواء لا يتغير باستمرار مع السعال، مشيرة إلى أنّ السعال الجاف غير مؤذٍ في كثير من الأحيان، لكنه يصبح شديدا لأنه لا يتم طرد المخاط أو البغلم، وبالتالي يؤدي إلى الشعور بالبرد.

أسباب الكحة الجافة

وأضافت هيئة الدواء، أنّه غالبًا ما تزداد أعراض الكحة الجافة سوءًا عند الاستيقاظ من النوم وفي أثناء التحدث، ومن أسبابها الالتهابات الفيروسية.

وحددت هيئة الدواء أسباب الكحة الجافة والتي تمثلت في الالتهابات التنفسية:

الإصابة بالربو

الإصابة بالتليف الرئوي

الإصابة بارتجاع المريء

التدخين

واستعرضت الهيئة طرق علاج الكحة الجافة، وقالت إنّ تنول العسل يمكن أن يساعدك على الشعور بالتحسن، وكذلك شرب الكثير من السوائل الدافئة، كما يمكن استخدام مهدئات السعال في العلاج قصير الأمد للسعال الجاف، حيث تعمل على تهدئة السعال.​​

الكحة المصحوبة ببلغم وأسبابها

وأما عن الكحة المصحوبة بالبلغ، أوضحت هيئة الدواء أنها الكحة التي ينتج عنها المخاط أو البلغم كما قد تشعر باحتقان بالصدر، غالبًا ما تزداد الأعراض سوءًا عند الاستيقاظ من النوم وأثناء التحدث، لافتة إلى من أهم أسبابها الالتهابات الفيروسية، بما في ذلك نزلات البرد والإنفلونزا، التهاب الشعب الهوائية، الالتهاب الرئوي، التدخين.​​

ونصحت هية الدواء المواطنين بضرورة استشارة الطبيب لتحديد نوع الكحة وأسبابها واختيار العلاج المناسب، وكذلك استشارة الصيدلي عن الطريقة المثلى لاستخدام الأدوية وإخباره بجميع الأدوية التي تتناولها لتجنب التداخلات الدوائية. ​