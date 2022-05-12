«الدواء» تعلن تشغيل المنصة الإلكترونية للإفراج عن المستحضرات الحيوية

أعلنت هيئة الدواء المصرية، أنّه سيتم بدء التشغيل التجريبي الأول لمنصة Bio release system، اعتبارًا من الأسبوع الحالي، ولمدة شهر، للشركات المختارة للمرحلة الأولى، وذلك في ضوء حرص الهيئة على تيسير خدمات الإفراج عن التشغيلات، وتقديم جميع الخدمات إلكترونيا لصناع الدواء وممثلي الشركات، ومن المقرر أن تعلن هيئة الدواء تعميم العمل بالمنظومة الإلكترونية لجميع الشركات تباعا، وفقا للخطة الموضوعة.

تسهيل عملية الإفراج عن المستحضرات الحيوية

وذكرت الهيئة في تقرير عنها، أنّ المنصة الإلكترونية تعمل على ميكنة إدارة الإفراج عن التشغيلات، والتواصل بينها وبين إدارة التفتيش وإدارة النواقص، إلى جانب شركات موزعي الأدوية لتبسيط سير العمل، وتسهيل عملية الإفراج عن المستحضرات الحيوية بهيئة الدواء المصرية، لتعزيز وتوفير المستحضرات الحيوية بسوق الدواء المصري.

ميكنة دورات العمل

يأتي ذلك في إطار توجه هيئة الدواء المصرية، نحو ميكنة دورات العمل بالإدارات المركزية المختلفة، والحرص على تقديم الخدمات إلكترونيا، وتسريع آليات التحول الرقمي لجميع خدمات هيئة الدواء المصرية، واستكمالا للخطوات التي تتخذها الهيئة للتحول إلى هيئة رقابية رقمية، من خلال تقديم خدماتها بشكل رقمي، تسهيلا على متلقي تلك الخدمات، وبما يحقق رؤية أفضل لصانع القرار.

ويمكن الاطلاع والدخول على المنصة من خلال الرابط التالي https://biorelease.edaegypt.gov.eg:3001/landing