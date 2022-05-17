موسكو تتراجع عن موقفها من انضمام فنلندا والسويد للناتو: «لا يفرق معنا»

في الوقت الذي أعلنت فيه فنلندا والسويد تقديمهما غدا، طلبات انضمامهما لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، تراجعت روسيا عن موقفها تجاه انضمام الدولتين للناتو.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن انضمام الدولتين للناتو قد لا يحدث فارقا كبيرا معنا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدد مرارًا بالرد على توسع حلف شمال الأطلسي في فنلندا والسويد.

وأعلنت روسيا حشد قواتها العسكرية على حدود فنلندا، إلا أن موسكو تراجعت عن موقفها اليوم.

بوتين هدد بالرد على انضمام فنلندا والسويد للناتو

وأضاف وزير الخارجية الروسي، أن فنلندا والسويد، تشاركان منذ وقت طويل في التدريبات العسكرية لحلف الناتو، إضافة إلى دول محايدة أخرى، والحلف يضع أراضيهما في حسبانه عندما يخطط لتوسعات عسكرية شرقا، لذا فإن انضمامهما لن يحدث فرقًا، مشيرًا إلى أن حسابات «الناتو»، لن تتغير كثيرًا في حال انضمام الدولتين.

في السياق ذاته، أعلن أمين عام الناتو، أنه سيلتقي غدا مع سفيري السويد وفنلندا لدى الحلف؛ لبحث طلبات انضمامها للناتو.

ويرى محللون أنه من المتوقع أن يفجر انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي، أزمة عالمية جديدة على غرار الأزمة الأوكرانية، مع اعتراض تركيا على انضمام السويد للحلف، في الوقت الذي أكدت فيه الولايات المتحدة الأمريكية دعمها انضمام الدولتين للناتو.

تركيا تعترض على انضمام السويد للناتو

فيما أعلن الاتحاد الأوروبى دعمه لانضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي، كما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، دعمها لتسريع مسار عضوية فنلندا والسويد في حلف الناتو، منوهة بأنها ستبحث مع تركيا المعترضة أساسا على الموضوع، بعض المسائل العالقة بشأن تلك الخطوة.