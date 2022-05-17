مواصفات «دونج فينج فونتشيا».. أحدث وارد صيني في مصر

كشف الوكيل المحلي والحصري لعلامة دونج فينج الصينية عن أحدث وارد صيني من السيارات الصينية لأول مرة في مصر، وهي دونج فينج فونتشيا 2022، والتي بدأت تظهر في معارض السيارات منذ أيام.

دونج فينج فونتشيا

كما طرحت أول موديل للشركة في مصر «دونج فينج فونتشيا 2022»، والتي أنتجت في الصين بالتعاون مع شركة نيسان عملاق صناعة السيارات اليابانية.

وتتوفر فونتشيا الجديدة في مصر 2022 بمحرك سعة 1.5 لتر تربو 4 أسطوانات يولد قوة 190 حصان وعزم أقصى للدوران يبلغ 260 نيوتن متر، متصل بناقل حركة 7 سرعات دبل كلاتش، وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم/س في زمن قدره 9.9 ثانية.

أبعاد دونج فينج فونتشيا

أما عن أبعاد فونتشيا:

- الطول: 4691 مم.

- العرض: 1905 مم.

- طول قاعدة العجلات: 2756 مم.

- الارتفاع: 1706 مم.

مواصفات الأمان في دونج فينج فونتشيا

تتوفر العديد من مواصفات الأمان وأنظمة مساعدة السائق في فونتشيا، منها:

- 6 وسائد هوائية.

- حساسات خلفية.

- نظام الثبات الإلكتروني.

- فرامل مانعة للانغلاق ABS.

- توزيع إلكتروني لقوة الفرملة EBD.

- حساسات أمامية.

- كاميرا 360 درجة.

- كشف النقطة العمياء.

- المساعدة في البقاء في الحارة المرورية.

- المساعدة في النزول والهبوط من المرتفعات.

- تسخين وتبريد المقاعد الأمامية.

- مثبت سرعة.

- شاشة عدادات 10 بوصة.

- شاشة ترفيهية طولية بقياس 12.3 بوصة.

تصميم السيارة من الداخل

تأتي «دونج فينج فونتشيا» من الداخل بتصميم مبهر مع الشاشات التي تتواجد بها، العدادات والترفيهية التي تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع التحكم منها في تكييف السيارة.

كما أن المقاعد الأمامية تأتي بتحكم كهربائي كامل مع خاصية تسخين وتبريد المقاعد ودعم القطنية، كما أنها توفر مساحات كبيرة في المقصورة الداخلية مع مستوى راحة جيد أثناء السفر والرحلات الطويلة.