تسليم سائقي شمال سيناء سيارات جديدة ضمن مبادرة «هدية الرئيس»

نظم حزبا حماة الوطن ومستقبل وطن، فعالية صباح اليوم، الثلاثاء، لتسليم سائقي محافظة شمال سيناء سيارات جديدة، ضمن مبادرة "هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي"، لإحلال واستبدال السيارات القديمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

هدية الرئيس للأهالي بشمال سيناء

وحضر الفعالية من حزب حماة الوطن اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير، أمين عام الحزب ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والنائب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة شمال سيناء، والمهندس هيثم رحمي، أمين أمانة الحزب بشمال سيناء.

وحضر النائب أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وعدد من قيادات الحزب، بالإضافة لشباب الحزبين للمشاركة في ترتيب الفعالية.

السائقون يشكرون الرئيس عبدالفتاح السيسي

وقدم سائقو شمال سيناء الشكر للقيادة السياسية على الاهتمام بهم عبر مبادرة الرئيس لاستبدال سياراتهم القديمة بأخرى جديدة، بالإضافة للتنمية التي تشهدها المحافظة على مستويات عدة.