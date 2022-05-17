خالد عكاشة: الميليشيات المسلحة تسيطر على العاصمة الليبية

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك حالة من المكاشفة في ليبيا، في ظل وجود أزمة أمنية عميقة تقع تحتها العاصمة الليبية طرابلس، وهذا دفع لاستخدام السلاح اليوم ضد فتحي باشا آغا، رئيس الحكومة الليبية، من رئيس الحكومة الآخر الذي رفض تسليم منصبه.

السلاح يسيطر على طرابلس

وأضاف «عكاشة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، مساء اليوم الثلاثاء، على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن السلاح يسيطر على مقاليد الأمور داخل طرابلس، ودخل فتحي باشا أغا العاصمة لكنه خرج سريعا لإيقاف استخدام السلاح في ليبيا مرة أخرى، مبينا أن طرابلس ما زالت تحت سيطرة الميليشيات المسلحة التي منعت الذهاب في المسار السياسي الموضح، لافتا إلى أنه تواصل مع مصادر ليبية أشارت لتقسيم العاصمة الليبية إلى مربعات، وكل مربع تابع لميليشيا بعينها، وهذا يدل على عمق الأزمة الحقيقي وسط رغبة من البعض في استمرار الأزمة في ليبيا، والذي يؤثر على الاستقرار السياسي وإجراء الانتخابات في هذا البلد العربي.

بحث المسار الدستوري الليبي في مصر

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الأطراف الدولية اليوم علقت على الحدث الذي وقع في طرابلس في ظل مناقشات ليبية خالصة في القاهرة، لبحث المسار الدستوري لإجراء الانتخابات في ليبيا، لافتا إلى أن السفارة الأمريكية في ليبيا أوضحت أن ما يجري في القاهرة من مناقشات منذ رمضان الماضي أمر مهم، وهذا الجهد يقدم حلا سياسيا للدولة الليبية.