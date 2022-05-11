خالد عكاشة: مصر حاربت الإرهاب دون مساعدات من دول أخرى

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدارسات الاستراتيجية، إنه لا يوجد أي دولة ساعدت مصر في محاربة الإرهاب، ولكن اعتمدت على أجهزتها الأمنية والشعب المصري، وسواعد المجندين.

تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر

وأوضح «عكاشة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الصراع الروسي الأوكراني ألقى بظلاله على الاقتصاد المصري وكل اقتصاديات العالم، مبينًا أن الأزمة الاقتصادية تؤثر على منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير، وتؤثر على أوروبا الشريك الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، وهناك تخوفات من حدوث تضخم وركود لسنوات بسبب هذا الصراع.

مكانة القاهرة المهمة

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدارسات الاستراتيجية، أن مستشار الأمن الوطني الأمريكي يأتي للقاهرة للمرة الثانية، لأن القاهرة مركز الشرق الأوسط والتي تدافع عن مصالح المنطقة ومصالح المصريين، ويظل هناك صراعًا سياسيًا واستراتيجيًا للحفاظ على مكتسبات المكانة المصرية التي تمثل عقيدة الدولة وسط المحاولة لتهدئة الأمور، وتقليص كل أشكال التداعي على مصر باتجاهات جديدة لتخفيف أي أثر من آثار التداعي.

القوات المسلحة تلاحق العناصر الإرهابية

وثأرًا لدماء الشهداء، تمت ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية، حيث قامت القوات الجوية يوم السابع من مايو بتنفيذ ضربة جوية مركزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية، وتدمير عربتين «دفع رباعي» تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها الإجرامية نتج عنها مقتل 9 عناصر تكفيرية، كما نجحت القوات المسلحة في اكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة المعدة لاستهداف قواتنا، وفجر اليوم الحادى عشر من مايو واصلت قواتنا الجوية تنفيذ ضرباتها المركزة مما أسفر عن تدمير عربة ومقتل 7 عناصر تكفيرية.