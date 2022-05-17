عمرو دياب يستعد لطرح أغنية جديدة الخميس.. «اللي يمشي يمشي»

يستعد الفنان عمرو دياب لطرح أغنية جديدة تحمل اسم «اللي يمشي يمشي»، والتي كشف عن البوستر الخاص بها عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه الجمهور.

ومن المقرر أن يطرح الفنان عمرو دياب أغنيته الجديدة «اللي يمشي يمشي» عبر تطبيق «أنغامي»، والذي يطرح مؤخرا جميع أعماله من خلاله، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 19 مايو.

تفاصيل أغنية «اللي يمشي يمشي»

وأغنية «اللي يمشي يمشي» التي يقدمها الفنان عمرو دياب تعاون فيها مع فريق مميز، وهي من كلمات تامر حسين، ولحن مدين، وتوزيع توما، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وتصدر عمرو دياب تريند موقع التغريدات القصيرة «تويتر» في أوائل الشهر الجاري، بعد طرح أغنيته «هتدلع»، والتي تعد أول تعاون بينه وبين تطيق «أنغامي»، والأغنية من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم، ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية:

مكتوب لنا من زمان ‏قبل النهارده ‏بكام سنة‏

إن اللي ‏يليق ‏عليك ويكون ‏حبيبك ‏هو أنا

‏يا حبيبي أنا ليا فيك ‏يمكن اكتر ما ‏ليك‏و

اهي دي بداية الهنا‏

دا أنت هتدلع

‏أطلب و اتمنى‏ ‏و ‏اليوم هايولع

‏على حس ‏جنان.

حفلات عمرو دياب

ومن ناحية أخرى، أحيا الفنان عمرو دياب 3 حفلات في موسم عيد الفطر الماضي، في دول الإمارات والكويت والسعودية، وحقق نجاحا كبيرا.

وكان الهضبة شارك فى إعلانات شهر رمضاني الماضي بأغنيتين، وحققتا نجاحا جماهيريا كبيرا، وتفاعل معهما الجمهور.