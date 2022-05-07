عمرو دياب ونبيل الحلفاوي ينعيان شهداء سيناء: هنيئا لكم الجنة يا أبطال

نعى عدد من الفنانين شهداء غرب سيناء الذين ارتقوا اليوم في هجوم إرهابي غادر، وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر: «وما زالت مصر تدفع من دماء أطهر وأشرف أبنائها ثمنا لحماية شعبها واستقرارها، هنيئا لكم الجنة يا أبطال وأنتم عند ربكم أحياء ترزقون، ألهم الله ذويكم الصبر على ألم الفراق وأنعم عليهم بالسكينة والسلوان».

وما زالت مصر تدفع من دماء أطهر وأشرف أبنائها ثمنا لحماية شعبها واستقرارها.

هنيئا لكم الجنة يا أبطال وأنتم عند ربكم أحياء ترزقون.

ألهم الله ذويكم الصبر على ألم الفراق وأنعم عليهم بالسكينة والسلوان.???? — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) May 7, 2022

عمرو دياب ينعى الشهداء

وكتب عمرو دياب: «رحم الله شهداء الوطن وألهم أهلهم الصبر والسلوان والتمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين».

هاني شاكر ينعى شهداء الوطن

وكان هاني شاكر أصدر نعيا من نقابة المهن التمثيلية ممثلا عن جميع مطربي مصر نعى به شهداء الوطن وكتب به: «الفنان هاني شاكر بشخصه وصفته نقيب المهن الموسيقية ومجلس إدارة النقابة ينعون شهداء الواجب الذين استشهدوا وهم يؤدون أشرف وأنبل مهمة في خدمة الوطن على أيدي الإثم والإرهاب الذي يسعى إلى النيل من أمن واستقرار مصر ومحاولة زعزعة أمن واستقرار التنمية التي تشهدها مصر في ظل قيادة رشيدة وجيش قادر على حماية ربوع الوطن من أقصاه إلى أقصاه ودحر الإرهاب، ويعزي الفنان هاني شاكر الشعب المصري والقيادة السياسية والقوات المسلحة في شهداء الوطن الأبرار تغمدهم الله برحمته وغفرانه تحيا مصر وطنا آمنا مستقرا».

نقيب الممثلين ينعى الشهداء

كما نعى أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ممثلا عن جموع فناني مصر، شهداء سيناء، قائلا في بيانه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعى باسمي وباسم مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية وكل الجموع المؤمنة بالحرية من فناني مصر، شهداء الوطن الذين واجهوا بكل شجاعة الاعتداء الغاشم الذي شنته العناصر التكفيرية بمنطقة سيناء والذي أسفر عن استشهاد ضابط وعشرة جنود من شباب مصر الغالية حماة الوطن».