تكريم 30 من أعضاء هيئة التمريض في البحر الأحمر و2 من «شهداء كورونا»

نظمت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، برئاسة الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، وجرى تكريم 30 عضوا من أعضاء هيئة التمريض وتكريم 2 من شهداء التمريض الذين ضحوا بأرواحهم من أجل سلامة وصحة المواطنين، كما فاجأ «العربي» وحدة رعاية الطفل بمدينة الغردقة وأحال بعض المقصرين للشؤون القانونية للتحقيق، وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تكريم شهداء التمريض بالبحر الأحمر

وكرم وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عددا من أعضاء هيئة التمريض بمدن محافظة البحر الأحمر، وذلك تقديرا على الجهود المبذولة تزامنا مع اليوم العالمي للتمريض، وتكريم اثنين من شهداء المهنة وتسليم شهادات تقدير لذويهما في احتفال خاص جرى إعداده بمناسبة اليوم العالمي للتمريض.

إحالة المقصرين للتحقيق بصحة البحر الأحمر

وأجرى الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، زيارة مفاجئة لوحدة رعاية الطفل بمدينة الغردقة، لضمان انضباط سير العمل والتأكيد على تواجد العاملين بأماكنهم.

وشملت زيارة جميع الأقسام بالوحدة لمتابعة تقديم خدمات الرعاية الأساسية وخدمات قطاع الطب الوقائي للمواطنين وتفقد التطعيمات، وأحال خلال الزيارة بعض المقصرين للشؤون القانونية للتحقيق.

يذكر أنه توفيت الممرضة منى أحمد، 34 عاما، أثناء فترة عملها بقسم العزل بمستشفى الغردقة العام، إذ أصيبت بفيروس كورونا، وهو نفس المرض الذي كانت تداوي منه المرضى، ورقدت على أحد الأسرة بنفس القسم في عملها، حتى انتصر عليها المرض وفارقت الحياة، لتكون أول شهيدة من الجيش الأبيض بمحافظة البحر الأحمر بمستشفى الغردقة العام.