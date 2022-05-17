مصري يفوز بجائزة التميز في الأمن السيبراني بـ«دبي»

كرم منتدى CISO العالمي، للأمن السيبراني، في نسخته السادسة، التي تستضيفها مدينة دبي، عدد من الشخصيات المبدعة، التي تعمل على إثراء مجال الأمن السيبراني حول العالم وفي المنطقة العربية، خلال حفل جوائز CISO 2022، ومنهم المهندس المصري محمد سعيد، الذي نال جائزة المنتدي عن فئة «التميز في مجال الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات لعام 2022» تقديرا لتفوقه في مجال أمن المعلومات والتحول الرقمي للحكومات.

وشهدت فعاليات الحفل السنوي لتوزيع جوائز المنتدى، التي أُطلقت مؤخرا في الشرق الأوسط، حضورا مكثفاً لممثلي الحكومات والشركات الدولية الكبرى وكبار الشخصيات المؤثرة في مجال تكنولوجيا المعلومات وعدد من السفراء والدبلوماسيين.

«سعيد»: التكريم بمثابة وسام رفيع

قال «سعيد» إن هذا التكريم بمثابة وسام رفيع يلقي على عاتقه المزيد من المسؤولية لبذل المزيد من الجهد في الفترة المقبلة، لدعم جهود التحول الرقمي، في المنطقة العربية، خصوصًا أنه في القريب ستكون كل مناحي الحياة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ووجه «سعيد» الشكر لدولة الإمارات، في ظل دعمها وتشجيعها لرواد الأعمال وأصحاب الكفاءات، في شتي المجالات، وخصوصًا أمن المعلومات والتحول الرقمي الذي صارت واحدة من الدول الرائدة فيه.

النسخة السادسة من ندوة الأمن الخليجية

ويناقش المتحدثون في النسخة السادسة من ندوة الأمن الخليجية، الهجمات المستمرة التي تواجهها صناعة تكنولوجيا المعلومات، وضرورة إيجاد حل للتهديدات والمخاطر الأمنية التي تطور هي الأخرى من آليات عملها الخبيثة وتمثل إساءة لاستخدام الابتكارات التكنولوجية، إذ أن المخاوف الأمنية المتزايدة أدت إلى ارتفاع الطلب على حلول الأمن السيبراني، لتكون مسؤولة عن تعزيز الفضاء التكنولوجي الحديث، في ظل تزايد كثافة العالم المتصل بالانترنت والذكاء الأصطناعي.

ويعرف الأمن السيبراني، على أنه ٱليات حماية الشبكات والبرامج والأنظمة من الهجمات الرقمية، التي تستهدف الوصول إلى البيانات الحساسة من أجل اختراقها أو تغييرها أو تدميرها أو الاستيلاء على الأموال أو تعطيل تدفق البيانات بشكلها الطبيعي.