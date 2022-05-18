حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 18-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يحرص مولود برج الدلو دائما على العمل بجد للتمكن من كسر الجمود والقواعد الثابتة الخاصة بعادات وتقاليد المجتمع الذي يعيش فيه، إذ أنه يميل للحرية والاستقلالية، ولا يهتم بآراء المحيطين به فيه؛ الأمر الذي يجعله يعيش حياته كيفما يريد، كما أنه يتميز بحبه للاستماع للآخرين، ما يجعل المحيطين به يرغبون في مصادقته والتقرب منه بشكل دائم، كما أنه يتميز بأنه لديه قدرات فكرية عميقة بشكل كبير، ويحب التغيير وإجراء التجارب الجديدة، ويخلص كثيرا للأشخاص المحيطين به.

ويحب مولود برج الدلو إجراء التجارب الجديدة، والتفكير خارج الصندوق أيضا، كما أنه يحب الخير والإنسانية، ولديه حس فكاهي يضيف المرح على الحديث، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

تتيسر اليوم مسائل مهنية.. اعتمد على ما لديك من روح تفاؤل ويقظة ذهنية.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزل الأصدقاء يدفعك نحو أن تعيد اليوم أواصر علاقة أو توطد علاقة وتكسب صداقات.

عيوب برج الدلو

ومن أبرز عيوب مولود برج الدلو أنه لا يمكن أن يلتزم بالمواعيد، ولا يكون قادرا على الالتزام بالوعود بشكل كبير، كما أنه سريع الغضب ولكنه يهدأ سريعا.