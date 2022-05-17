مبادرة لبيع اللحوم البلدي بأسعار مخفضة في سيوة.. 140 جنيها للكيلو

أعلن محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، عن توافر لحوم بلدي عجالي بسعر 140 جنيها للكيلو جرام في بعض محلات الجزارة بواحة سيوة، وذلك خلال يومي الخميس والجمعة، للبيع بأسعار مخفضة للمواطنين بالتعاون مع مجلس مدينة سيوة لوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار أقل من الأسواق في مبادرة جديدة تنفذ لأول مرة في المدينة لمواجهة جشع التجار.

توفير حياة كريمة لأهالي سيوة

وقال رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الثلاثاء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هناك توجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف الجهود من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، وكذا تعزيز المشاركة المجتمعية بين جميع فئات المجتمع.

أسعار اللحوم في مطروح

وتسجل أسعار اللحوم البلدية في الأسواق بمطروح وسيوة 170 جنيها للكيلو البقري، و180 جنيها لكيلو الضاني، وتقدم المبادرة التي تبناها مركز ومدينة سيوة اللحوم للمواطنين بأسعار أقل من الأسواق بواقع 30 جنيها في الكيلو.

مبادرة اللحوم من مطروح إلى سيوة

ويشارك بعض الجزارين في مراكز ومدن المحافظة مرسى مطروح والحمام وسيدي براني لبيع اللحوم البقري بسعر 140 جنيها للكيلو، وبيع اللحمة الضاني البرقي، وهي السلالة التي تشتهر بها محافظة مطروح، بسعر 150 جنيها الكيلو، وهو ما يقبل عليه الأهالي لشرائها بأسعار مخفضة.

ويجري ذبح جميع الذبائح في المجازر التابعة لمديرية الطب البيطري، وتحت إشراف أطباء بيطريين.