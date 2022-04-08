ارتفاع أسعار الزيوت عالميا.. والحكومة تضع خطة لمواجهة أي زيادة

سجّلت أسعار زيوت الطعام سعرا جديدا في السوق المحلية «جملة» بعد ارتفاع أسعار الزيوت العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت لنقص إمدادات المحاصيل الزيتية الموردة من البلدين للدول المستوردة بالاضافة الى ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار الطاقة.

قائمة بأسعار الزيوت والسمن والزبدة جملة

وحصلت «الوطن» على قائمة بالأسعارالجديدة لـ«زيوت الطعام» جملة لتباع كرتونة الزيت الممتاز 700 لتر بسعر 236.5 جنيه فيما بيع زيت القلية خليط كرتونة 12 زجاجة 700 لتر بسعر 360 جنيها، وبيع زيت أولين صفيحة 16 كيلو بسعر 595.25 جنيه، وزيت أرما شورت 140 سعة 25 كيلو بيعت بسعر 892.5 جنيه، وبيع المسلى 4 علب العلبة 1.5 كيلو بسعر 237.25 جنيه، فيما بيع مارجرين أبيض كرتونة بسعر 355 جنيها، وبلغ سعر الزبدة كرتونة 5 كيلو في 10 بسعر 306 جنيهات.

وقال زكريا الشافعى رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سعر زيت النخيل وصل إلى مستوى قياسي جديد بسبب تزايد المخاوف من نقص إمدادات السلع في الأسواق العالمية نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لافتا إلى أن الحرب الروسية - الأوكرانية أدت إلى ارتفاع أسعار الزيوت عالميا وتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار النفط، حيث تستخدم الزيوت كوقود حيوي، متمثلا في مادة «الكحول الإيثيلي».

وكشف الشافعي عن وجود خطة حكومية للتعامل مع أي ارتفاعات للسلع وصفها بالخطة الحكيمة بدأتها الدولة ممثلة فى وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، التى أصدرت قرارين منفصلين بوقف تصدير 8 سلع أساسية لمدة ثلاثة أشهر، في محاولة لدعم الإمدادات وسط الاضطرابات في سوق الغذاء العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، والسلع الثماني هي: القمح والدقيق والزيوت والذرة والعدس والمكرونة والفول الحصى والمدشوش.

وهذان القراران وفقا للشافعي يأتيان وسط ارتفاع أسعار الغذاء عالميا وأزمة إمدادات ومن جهة أخرى تأمين الاحتياطي المحلي هو الأولوية مع إجراءات منها التوسع في المنافذ لتوفير السلع بأسعار منخفضة مع إقامتها لمعارض السلع في جميع المحافظات وتنويع مصادر سلعة الغذاء والذي كان مصدره الرئيسي من روسيا وأوكرانيا وزيادة الرقابة على التجار لمنع تخزين أو احتكار أي سلعة.