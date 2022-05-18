صباح اليوم.. مزاد علني لبيع موتوسيكلات تابعة لمحافظة كفر الشيخ

تعقد اليوم الأربعاء الموافق لـ 18 مايو الحالي الهيئة العامة للخدمات الحكومية جلسة مزاد علني لبيع عدد كبير من الموتوسيكلات والتكاتك التابعة لجهات حكومية بمحافظة كفر الشيخ في إطار سلسلة المزادات الحكومية التي تنظمها الهيئة لبيع بضائع وسيارات وموتوسيكلات المملوكة للجهات الحكومية المختلفة.

400 جنيه قيمة كراسة شروط دخول المزاد العلني

وحددت «الخدمات الحكومية» التابعة لوزارة المالية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت قيمة كراسات الشروط اللازمة لدخول جلسة مزاد الغد بقيمة 400 جنيه وتباع في مقر الهيئة الرسمي بشارع التحرير بحي الدقي في محافظة الجيزة.

شراء 5 موتوسيكلات يلزم بطاقة ضريبية

واعتبرت «الخدمات الحكومية» أن بيع أقل 5 موتوسيكلات دفعة لا يلزم ضرورة سجل تجاري أو بطاقة ضريبية في حيت، أكدت أن كل 5 موتوسكيلات بمثابة لوط يستلزم من الفائز بالمزاد إحضار البطاقة الضريبية والسجل التجاري لأي نشاط سواء كان نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً للحصول على الموتوسكيلات أو التكاتك.

وأكدت الهيئة أن الموتوسيكلات والتكاتك المدرجة للعرض بجلسة مزاد اليوم الأربعاء الموافق لـ 18 مايو الحالي تتنوع بين ماركات وطرازات متعددة وبعضها بدون تراخيص مشيرة إلى إمكانية المعاينة الساحات المعدة لعرض البضائع المخصصة لذلك والتي يمكن الاستعلام عنها من هيئة الخدمات الحكومية عند شراء كراسة الشروط الخاصة بالمزاد العلني التي يمكن اقتناءها حتى اليوم الموافق لعقد جلسة المزاد العلني .

وأوضحت «الخدمات الحكومية» التابعة لوزارة المالية أن شرط دخول المزاد العلني يوم 18 مايو الحالي يلزم دفع تأمين مؤقت قيمته 10 آلاف جنيه يتم استردادها عقب انتهاء المزاد مباشرة في حالة عدم الرسو بينما يتم تعلية المبلغ ليعادل نحو 30 % من قيمة المزاد العلني على أن يتم سداد باقي المبلغ في غضون 15 يوما فقط.